المغرب ممثل العرب الوحيد.. مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للشباب

بات منتخب المغرب ممثل العرب الوحيد في ثمن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما بعد خروج منتخبي مصر والسعودية من دور المجموعات البطولة المقامة في تشيلي حتى 20 الشهر الجاري.

واحتل "الفراعنة" المركز الثالث في المجموعة الأولى لكن فارق البطاقات الصفراء حرمه من التأهل في الوصافة ومنح البطاقة لتشيلي التي هزمها في سيناريو دراماتيكي 2-1.

واحتل منتخب السعودية المركز الأخير في المجموعة السادسة بعد أن حصد أول نقطة له في المونديال بتعادله مع النرويج 1-1.

ووحده منتخب المغرب من بين المنتخبات العربية الذي تأهل إلى دور الـ16 متصدرا لمجموعته الثالثة بفارق نقطة واحدة عن المكسيك الوصيف.

ويواجه "أسود الأطلس" منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

مواجهات ثمن نهائي كأس العالم للشباب