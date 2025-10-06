المغربي نايف أكرد يتعرض لاعتداء في مطار مرسيليا

أفادت قناة "بي إف إم مرسيليا بروفانس" الفرنسية، أن المدافع المحوري لفريق أولمبيك مارسيليا، المغربي نايف أكرد، تعرض لاعتداء من قبل أحد الأشخاص، اليوم الاثنين (السادس من أكتوبر/تشرين الثاني)، في مطار مارينيان، عندما كان يستعد للتوجه إلى المغرب.

وكان أكرد في صالة كبار الشخصيات ينتظر رحلته إلى المغرب للانضمام إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، عندما اقترب منه رجل بدا عليه عدم التوازن وطلب رقم هاتفه وصورة سيلفي قبل أن يرفع صوته.

وبعد ثوانٍ، حاول الشخص صفع مدافع رين السابق قبل أن يلوذ بالفرار لكن قوات أمن المطار تدخلت بسرعة وألقت القبض على المعتدي، واستجوبته بعد اعتقاله.

أما نايف أكرد البالغ من العمر 29 عاما، فقد كان في عجلة من أمره للانضمام إلى أسود الأطلس، ولم يتسنَّ له تقديم شكوى. ووصف الشرطة المعتدي بأنه "ربما كان مختلا عقليا".

وانضم أكرد إلى أولمبيك مرسيليا هذا الموسم في اليوم الأخير من سوق الانتقالات قادما من وست هام بعد فترة إعارة في ريال سوسيداد.

ويتميز الدولي المغربي بقوته في قلب الدفاع، حيث يلعب بشكل ملحوظ مع بنيامين بافارد، وقد سجل هدفا ضد لوريان في الدوري الفرنسي. كما كان سببا في هدف ماركينيوس العكسي في مباراة الكلاسيكو التي فاز بها مارسيليا على باريس سان جيرمان.

وخاض اللاعب 29 مباراة دولية مع منتخب المغرب الذي سيخوض مباراتين وديتين ضد البحرين ضمن استعداداته لكأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستُقام على أرضه في ديسمبر/كانون الأول المقبل.