الكاف يرد على احتجاجات المغرب الرافضة لاستضافة أمم أفريقيا

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، دعمه الكامل لاستضافة المغرب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، رغم موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدن مغربية كبرى مثل الرباط والدار البيضاء، رفضًا لما وصفه المتظاهرون بـ"الأولويات الحكومية الخاطئة".

ومن المقرر أن تُقام النسخة الـ35 من البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026، في 6 مدن مغربية هي الرباط والدار البيضاء وطنجة وفاس وأغادير ومراكش.

المغرب يستضيف كأس أفريقيا ومونديال 2030

وشهدت الأيام الماضية مظاهرات شارك فيها مئات المواطنين الذين أعربوا عن رفضهم لاستضافة بطولات كبرى مثل كأس العالم 2030 وكأس الأمم المقبلة، مطالبين الحكومة بالتركيز على تحسين الخدمات الصحية وبناء المستشفيات.

وقال موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكونغولية كينشاسا، على هامش اجتماع الجمعية العمومية رقم 47 للكاف، إن الموقف من المغرب "واضح للغاية".

وأضاف: "المغرب هو الخطة الأولى والثانية والثالثة لاستضافة البطولة، ونحن على ثقة تامة بأننا، من خلال التعاون مع الحكومة المغربية والشعب، سننظم أنجح كأس أمم أفريقيا في التاريخ".

وأشار موتسيبي إلى أن حدثًا كبيرًا سيُقام في المغرب يوم 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بمشاركة مستثمرين ورعاة لتبادل الأفكار بشأن تطوير كرة القدم في القارة، مؤكدًا أهمية الشراكات المالية لدعم الأندية والدوريات المحلية.

واختتم رئيس الكاف تصريحاته قائلاً: "يجب على شركائنا والرعاة وأصحاب المصلحة دعم كرة القدم الأفريقية، للرجال والشباب والفتيات على حد سواء، لتحقيق نجاح مستدام في المستقبل".