"الـ4 توجع".. إشبيلية يسخر من برشلونة بعد هزيمته في الليغا

Barcelona's Roony Bardghji, left, and Barcelona's Alejandro Balde react during the Spanish La Liga soccer match between Sevilla and Barcelona at the Ramon Sanchez Pizjuan stadium in Seville, Spain, Sunday, Oct. 5, 2025. (AP Photo/Jose Breton)
برشلونة خسر 1-4 أمام برشلونة في الدوري الإسباني (أسوشيتد برس)
Published On 6/10/2025
آخر تحديث: 13:22 (توقيت مكة)

إشبيلية يسخر من برشلونة بعد أن هزمه 4-1 في المرحلة الـ8 من الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

ونشرت الصفحتان الرسميتان للفريق "الأندلسي" باللغة العربية على فيسبوك و"إكس" عدة منشورات أبرزها كانت الجملة المشهورة للمعلق القطري يوسف سيف والتي قال فيها "الـ4 توجع ال4 ما تخليك تنام الليل وتخليك تأخذ مسكنات ومهدئات".

كما نشرت الصفحتان أيضا فيديوهات كوميدية أخرى للسخرية من الخسارة الثقيلة التي تلقاها البرسا.

 

 

وسحق إشبيلية ضيفه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم 4-1، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم في الليغا، وبهذه الخسارة، تنازل حامل اللقب عن المركز الأول لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على فياريال 3-1 السبت.

ويملك ريال مدريد 21 نقطة مقابل 19 لبرشلونة، فيما صعد إشبيلية إلى المركز السادس (13).

المصدر: الجزيرة + وكالات

