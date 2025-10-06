"الـ4 توجع".. إشبيلية يسخر من برشلونة بعد هزيمته في الليغا

إشبيلية يسخر من برشلونة بعد أن هزمه 4-1 في المرحلة الـ8 من الدوري الإسباني لكرة القدم أمس الأحد.

ونشرت الصفحتان الرسميتان للفريق "الأندلسي" باللغة العربية على فيسبوك و"إكس" عدة منشورات أبرزها كانت الجملة المشهورة للمعلق القطري يوسف سيف والتي قال فيها "الـ4 توجع ال4 ما تخليك تنام الليل وتخليك تأخذ مسكنات ومهدئات".

https://www.facebook.com/reel/2187730461712506/

الأربعة توجع… pic.twitter.com/6QlXJMM30G — Sevilla FC Arab | إشبيلية (@SevillaFC_ARA) October 5, 2025

كما نشرت الصفحتان أيضا فيديوهات كوميدية أخرى للسخرية من الخسارة الثقيلة التي تلقاها البرسا.

الأدمن أصبح تشيليًا لأسباب معلومة 😉 pic.twitter.com/1jzBHzYy7H — Sevilla FC Arab | إشبيلية (@SevillaFC_ARA) October 6, 2025

ده الوصل جميل.. شوف يا حبيبي 🎵 pic.twitter.com/CsAWAN5psl — Sevilla FC Arab | إشبيلية (@SevillaFC_ARA) October 5, 2025

وسحق إشبيلية ضيفه برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم 4-1، ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم في الليغا، وبهذه الخسارة، تنازل حامل اللقب عن المركز الأول لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على فياريال 3-1 السبت.

ويملك ريال مدريد 21 نقطة مقابل 19 لبرشلونة، فيما صعد إشبيلية إلى المركز السادس (13).