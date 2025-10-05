هكذا يستعد المغرب لكأس العرب في قطر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الأحد أن المنتخب المغربي المشارك في كأس العرب 2025 سيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي مصر والكويت، ضمن استعداداته للبطولة المقررة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويمثل المغرب في كأس العرب منتخب المحليين المتوج مؤخرا ببطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين، بقيادة الدرب المحلي طارق السكتيوي.

مواجهتان أمام مصر في المحمدية والكويت في دبي

وأوضح الاتحاد عبر موقعه الرسمي أن المنتخب سيبدأ معسكرا إعداديا مغلقا، يتخلله لقاء مصر يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب البشير بمدينة المحمدية، ثم يواجه الكويت يوم 14 أكتوبر في دبي.

مجموعة المغرب في كأس العرب 2025

ويخوض المنتخب المغربي منافسات المجموعة الثانية إلى جانب السعودية، والفائز من مباراة عُمان ضد الصومال، والفائز من اليمن أمام جزر القمر.

ذكريات نسخة 2021

وكان المنتخب المغربي قد ودع نسخة 2021 من كأس العرب من دور الثمانية بعد خسارته أمام الجزائر بركلات الترجيح، في البطولة التي توج بها "محاربو الصحراء".