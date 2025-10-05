قاد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز شاق على برنتفورد بنتيجة 1-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2025-2026.

هالاند يواصل التألق

وسجل هالاند هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة بعد إنهاء مميز لهجمة منسقة، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، ويؤكد مكانته بوصفه أبرز الهدافين في أوروبا.

وبهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة من 7 مباريات، ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر أرسنال قبل التوقف الدولي.

إصابة رودري تربك غوارديولا

وتلقى السيتي ضربة موجعة بخروج لاعب الوسط الإسباني رودري مصابًا في الشوط الأول، مما أثّر على توازن سيتي خلال ما تبقى من اللقاء، خاصة مع الضغط الذي مارسه برنتفورد في الشوط الثاني.

ورغم هيمنة سيتي في الشوط الأول، فإن أداء برنتفورد تحسن بعد الاستراحة، وكاد إيغور تياغو أن يعادل النتيجة بتسديدة قريبة، لكن الفريق الضيف فشل في ترجمة محاولاته إلى أهداف.

وتعرض مانشستر سيتي لضغط متواصل في اللحظات الأخيرة من المباراة عبر الكرات الطويلة والعرضيات، لكنه صمد بفضل تألق دفاعه وحارس مرماه، ليحافظ على سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في كل المسابقات (7 مباريات متتالية).