"ليس غبيا".. غوارديولا يرد على اهتمام برشلونة بهالاند

وجّه بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رسالة واضحة لبرشلونة بشأن إمكانية انتقال إيرلينغ هالاند إلى النادي الكتالوني قريبا، مؤكدا أن مهاجمه سعيدٌ في مانشستر سيتي، ووقع عقدا حتى 2034.

ويبحث برشلونة عن بديل لليفاندوفسكي، ويبدو هالاند خيارا مثاليا رغم التكلفة العالية، لكن غوارديولا يرى أن هالاند لن يترك الفريق بسهولة.

وارتبط اسم الدولي النرويجي بالانتقال إلى برشلونة هذا الأسبوع، لكن بيب غوارديولا نفى هذه الفكرة.

وأفادت تقارير إسبانية بأن رئيس برشلونة، خوان لابورتا، وضع هالاند على رأس قائمة أمنياته في سوق الانتقالات، وأن الرجل الذي يستعد لإعادة انتخابه العام المقبل، يحلم بالتعاقد مع اللاعب النرويجي.

باقٍ في السيتي

ووقع هالاند -الذي سجّل 11 هدفا في 8 مباريات مع مانشستر سيتي هذا الموسم- عقدا جديدا ضخما في بداية العام، وهو الآن مرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى عام 2034، مع ثقة غوارديولا برغبة نجمه في البقاء وقيادة النادي نحو مزيد من المجد.

وعلق مدرب السيتي على الشائعات قائلا "لا أظن هالاند غبيا للدرجة التي تدفعه لتوقيع عقد طويل الأمد، ثم يقرر الرحيل عن الفريق". لكنه استطرد "لكنها كرة القدم، من يعلم ما سيحدث! لا أحد يعلم".

وأضاف "هل يمكنك أن تخبرني بنادٍ واحد لا يحلم بإيرلينغ هالاند؟ أتفهم حلم برشلونة بهالاند، وجميع أندية العالم. لو لم يكن إيرلينغ معنا، لكان حلم مانشستر سيتي أن يكون لديه إيرلينغ".

وتابع "إنه سعيد هنا. يسجل ويصنع الأهداف، ويعلم أن الفريق يساعده جيدا".

وختم "بصراحة، لا أعرف ما سيحدث. أعلم أن لديه عقدا طويل الأمد هنا، وأعتقد أنه يُبلي بلاء حسنا ويسجل كثيرا من الأهداف".