"هاتريك" صناعة من ميسي تقود إنتر ميامي للفوز في الدوري الأميركي

سجل جوردي ألبا وتاديو أليندي 4 أهداف بواقع هدفين لكل منهما، ليقودا إنتر ميامي للفوز 4-1 على ضيفه نيو إنغلاند ريفولوشن في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وأنهت النتيجة غياب إنتر ميامي عن الفوز لمباراتين ورفع رصيده إلى 59 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية. ويتأخر إنتر ميامي عن سينسناتي صاحب المركز الثاني بـ3 نقاط. وتتبقى مباراتان لميامي وواحدة لسينسناتي.

وسجل دور ترجمان هدف نيو إنغلاند الوحيد، ويمتلك الفريق 35 نقطة وأخفق في تحقيق الفوز للمرة الخامسة في مبارياته الست الماضية.

ولم يسجل ليونيل ميسي -الذي حصل على تقييم 9.4 من أصل 10- للمباراة الثانية على التوالي، لكنه أسهم بصناعة 3 من أهداف إنتر ميامي.

أرقام ميسي

وبـ"هاتريك" صناعة الأهداف وصل ميسي مع إنتر ميامي إلى: