موعد مباراة عمان ضد قطر بملحق تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يتواجه منتخب قطر مع نظيره العماني في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لملحق آسيا المؤهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

تضم المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وسلطنة عمان، وتقام مبارياتها في الدوحة خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما تحتضن مدينة جدة منافسات المجموعة الثانية التي تضم السعودية والعراق وإندونيسيا في المدة نفسها.

ويأمل المنتخب القطري في تعويض إخفاقه بالمرحلة الثالثة من التصفيات وتحقيق الفوز على عمان ثم الإمارات، لضمان العبور مجددا إلى المونديال.

ويتطلع منتخب قطر، بطل آسيا في النسختين الماضيتين 2019 و2023، إلى مشاركته الثانية في نهائيات بطولة كأس العالم بعد استضافته نسخة عام 2022.

موعد مباراة عمان ضد قطر

تقام المباراة الأربعاء المقبل، الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.

وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء (18:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السابعة مساء (19:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة عمان ضد قطر

beIN sports 1

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

وتأهل المنتخب القطري إلى هذه المرحلة بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات الآسيوية برصيد 13 نقطة من انتصارين وتعادل و5 خسائر، في حين جاء المنتخب الإماراتي ثالثا بـ15 نقطة، والمنتخب العماني رابعا في مجموعته برصيد 11 نقطة.

ويعتمد المنتخب القطري على توليفة تجمع بين الخبرة والشباب، بقيادة القائد حسن الهيدوس، ونجوم مثل أكرم عفيف، أحمد علاء، محمد مونتاري، إدميلسون جونيور، جيلرمي توريس، بيدرو ميغيل، سلطان البريك، بوعلام خوخي، طارق سلمان، وحارس المرمى مشعل برشم.

وتقام منافسات هذه المرحلة بنظام المباراة الواحدة، بمشاركة 6 منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين.

ويحجز بطل كل مجموعة بطاقة مباشرة إلى المونديال، في حين يخوض وصيف كل مجموعة مواجهة فاصلة من مباراتين (ذهاب وإياب)، والفائز منهما يتأهل إلى بطولة الفيفا للملحق العالمي التي ستجمع 6 منتخبات من القارات الست، يتأهل منها اثنان فقط إلى نهائيات كأس العالم 2026.