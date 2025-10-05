رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

مبابي يدعم فينيسيوس وأول المؤشرات ركلة الجزاء ضد فياريال

MADRID, SPAIN - OCTOBER 04: Kylian Mbappe (R) of Real Madrid has a word with his teammate Vinicius Junior prior to Vinicius converting his penalty kick to score Real's second goal during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Villarreal CF at Estadio Santiago Bernabeu on October 04, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)
مبابي (يمين) ترك ركلة جزاء لفينيسيوس الذي سددها بنجاح في مواجهة فياريال (غيتي)
Published On 5/10/2025
|
آخر تحديث: 15:11 (توقيت مكة)

أظهر الفرنسي كيليان مبابي، هداف ريال مدريد، روح الفريق والدعم لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد لقطة لافتة قبل تنفيذ ركلة جزاء حاسمة في مباراة الفريق ضد فياريال، والتي انتهت بفوز الملكي 3-1.

مبابي يهدي فينيسيوس ركلة الجزاء

وعندما تعرّض فينيسيوس لإعاقة داخل المنطقة، استلم مبابي الكرة وابتسم له، قائلاً كلمات دعم هادئة، وبعد ثوانٍ قليلة، تولى فينيسيوس تنفيذ ركلة الجزاء وسجّل الهدف الثاني لريال مدريد في وقت حاسم من المباراة، في لقطة تعكس التعاون والتفاهم بين اللاعبين.

وقال تشابي ألونسو، مدرب "الميرينغي"، إن قرار تسديد ركلات الجزاء يعود إلى اللاعبين، مؤكدًا أن مبابي هو المسدد الأول عادة، وتابع أن مواجهة فياريال شهدت مشاركة فينيسيوس في تنفيذ الركلة، في لفتة تظهر روح التعاون بين اللاعبين.

مبابي يدعم فينيسيوس

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة له مع فينيسيوس أثناء تنفيذ الأخير لركلة الجزاء، وكتب عليها "دائمًا في المركب الخاص بك (صفك)".

ورد فينيسيوس على رسالة مبابي عبر حسابه على إنستغرام أيضًا، قائلاً نحن معًا في هذا يا أخي.

وتؤكد هذه اللقطة مدى التفاهم وروح التعاون بين نجوم ريال مدريد، حيث يواصل مبابي وفينيسيوس تعزيز تلاحم الفريق على أرض الملعب وخارجه.

وسجل مبابي 9 أهداف وفينيسيوس 5 من أهداف الملكي في الليغا، كما قدم "فيني" 4 تمريرات حاسمة.

وحقق فريق ريال مدريد انتصاره السابع في الدوري الإسباني للموسم الحالي، من أصل 8 مواجهات لعبها، ليصبح في صدارة الليغا مؤقتًا.

المصدر: الجزيرة + وكالات

