كينشاسا تحتضن الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

تستضيف العاصمة الكونغولية كينشاسا، يوم الاثنين السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2025، أعمال الجمعية العامة العادية الـ47 للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك بمركز "كيميشا" تحت رئاسة باتريس موتسيبي، وبحضور رؤساء ومسؤولي الاتحادات الوطنية الـ54 الأعضاء.

وقبيل الجلسة العامة، شرع رئيس الكاف في عقد سلسلة لقاءات مع الاتحادات الإقليمية، حيث شارك في اجتماعات اتحاد وسط أفريقيا ومجلس الجنوب الأفريقي، قبل أن يترأس اجتماعات اتحادات غرب أفريقيا، وشرق أفريقيا، واتحاد شمال أفريقي.

قرارات مرتقبة

وعشية الانعقاد، اجتمعت اللجنة التنفيذية لمناقشة ملفات عدة واتخاذ قرارات وتوجهات إستراتيجية، من المقرر عرضها على أعضاء الجمعية العامة، التي تُعد أعلى سلطة تقريرية في الاتحاد.

وتشمل هذه الملفات قضايا تتعلق بتطوير كرة القدم في القارة، وتعزيز البنية التحتية، وتوسيع قاعدة التكوين والتحكيم، إلى جانب آليات تنمية الموارد التجارية.

كما من المنتظر أن تبحث الجمعية تقارير شاملة حول مختلف المسابقات القارية، إلى جانب اعتماد الميزانية والحسابات المدققة، ودراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، فضلا عن تحديد أولويات المرحلة المقبلة.

ويؤكد مسؤولو الكاف أن لكل اتحاد وطني صوتا واحدا، بما يضمن تمثيل الإرادة الجماعية لـ"عائلة كرة القدم الأفريقية".

سياق خاص

وتأتي هذه الاجتماعات في أجواء تسبق انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يسعى الاتحاد إلى الحفاظ على وتيرة التوسع في بطولات السيدات والشباب والبطولات المدرسية، مع التركيز على رفع مستوى التكوين الفني والإداري، وتطوير التحكيم، وتعزيز الحضور التجاري للعبة في القارة.