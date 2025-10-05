قطر تدشن وكالة لمكافحة المنشطات

دشنت دولة قطر اليوم الأحد وكالة وطنية لمكافحة المنشطات في خطوة تُضفي طابعا رسميا على التزام الدولة برياضة نظيفة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية في بيان: "أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد اليوم القرار الأميري رقم 31 لسنة 2025 بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات".

وأضافت الوكالة "وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".

وستحل الهيئة المشكلة حديثا محل اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات التي كانت تعمل تحت إشراف اللجنة الأولمبية القطرية منذ 2005.

وعلى مدار العقدين الماضيين، قادت اللجنة برامج الاختبارات وتثقيف وتوعية الرياضيين والتعاون الدولي بما في ذلك الشراكات مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

ومن المتوقع أن تعمل الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات كهيئة وطنية مستقلة، تتمتع بصلاحيات واسعة لإنفاذ لوائح مكافحة المنشطات، ومعاقبة المخالفين والإشراف على البحث العلمي.

كما ستعمل الوكالة على مواءمة سياسات قطر مع المعايير العالمية لا سيما في ضوء التزاماتها بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المنشطات.

وتأتي خطوة قطر في ظل تدقيق دولي متزايد وتعكس توجها إقليميا أوسع نحو إضفاء الطابع المؤسسي على حوكمة مكافحة المنشطات.