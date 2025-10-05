غوارديولا يتفوق على فيرغسون وفينغر في البريميرليغ

حقق بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 250 فوزا في 349 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد الفوز 1- صفر على برينتفورد، الأحد.

وواصل السيتي سلسلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة بهدف مبكر سجله إيرلينغ هالاند، ليحقق غوارديولا رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز في مسيرته الاستثنائية.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على شبكة الإنترنت أن غوارديولا حقق هذا المعدل من الانتصارات بفارق 55 مباراة عن أليكس فيرغسون الذي خاض 404 مباريات مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، للوصول لهذا الرقم من الانتصارات، يليه أرسين فينغر، الذي خاض 423 مباراة للوصول إلى هذا العدد.

وأضاف أن غوارديولا حقق أعلى نسبة من الانتصارات 71.6% في تاريخ الدوري متفوقا على أليكس فيرغسون 65.2 % ثم أنطونيو كونتي 62.9 %.

وأشار أيضا إلى أنه في 10 مواسم، قاد غوارديولا مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي 6 مرات، وسيطر على الألقاب المحلية بشكل غير مسبوق خلال مسيرته مع مانشستر.

وأوضح أنه بعد إعادة بناء الفريق في موسمه الأول، قاد غوارديولا مانشستر سيتي للفوز بالدوري موسمين متتاليين في 2017-2018 و2018 -2019.

ويبقى موسم 2017-2018 رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث فاز مانشستر سيتي في 32 مباراة من أصل 38 مباراة، وجمع 100 نقطة، وتكرر الرقم القياسي في الموسم التالي بالفوز في 32 مباراة أيضا.

وحقق مانشستر سيتي انتصارات بمتوسط 28 فوزا في الموسم الواحد خلال أربعة ألقاب متتالية بين موسمي 2020-2021 و2023-2024.

وأدى هذا الإنجاز إلى احتلال غوارديولا المركز الثاني من حيث عدد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف أليكس فيرغسون.

وإجمالا حقق المدرب الإسباني 18 لقبا مع مانشستر سيتي في 9 مواسم، وترك بصمة مميزة لا تمحى في الدوري الإنجليزي الممتاز.