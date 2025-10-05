مشجعو ليفربول غاضبون من صلاح ويطالبون باستبعاده

حثّ مشجعو ليفربول المحبطون المدرب آرني سلوت على استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية بعد أدائه الباهت أمام تشلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبعد أن قدم مستوى سيئا للغاية الجولة الماضية في البريميرليغ ضد كريستال بالاس، واصل صلاح على النهج نفسه، ليقف عاجزا أمام دفاع تشلسي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 غوارديولا يتفوق على فيرغسون وفينغر في البريميرليغ

غوارديولا يتفوق على فيرغسون وفينغر في البريميرليغ list 2 of 2 "ليس غبيا".. غوارديولا يرد على اهتمام برشلونة بهالاند end of list

وفي هزيمة "الريدز" 1-2 أمام تشلسي أمس السبت، لمس صلاح الكرة 35 مرة فقط خلال 90 دقيقة.

وطرح أداؤه الباهت علامات استفهام حول جاهزيته البدنية والذهنية في المباريات الكبرى هذا الموسم، وسر عقدته أمام تشلسي في ستامفورد بريدج.

واكتفى صلاح طوال أطوار المباراة بالحركة دون فاعلية هجومية، أو تمريرات حاسمة كتلك التي كان يُهديها لمن حوله خلال الموسم الماضي.

كما سُلطت الأضواء على اللاعب -البالغ من العمر 33 عاما- خلال الأيام السبعة الماضية، بعد أن خسر فريق سلوت 3 مباريات متتالية.

وسجل الدولي المصري هدفين خلال 7 مباريات في البريميرليغ، أحدهما من ركلة جزاء، لكنه لم يهز الشباك في 4 مباريات متتالية.

ولعب صلاح جميع مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن. لكنه أُريح في مباراة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام غلطة سراي، التي شارك فيها بديلا لمدة 28 دقيقة.

مطالبات باستبعاد صلاح

ونشر أحد الجماهير ساخرا صورة رجل نائم، وعلق "هذه حال صلاح بعدما ضمن الأموال الطائلة للعقد الجديد".

كما اتصل عدد كبير من مشجعي "الريدز" بشبكة "توك سبورت" للمطالبة باستبعاده.

وقال فرانسيس، مشجع الريدز: "أنا أثير الجدل هنا. يجب عليه (سلوت) استبعاد صلاح. تذكر عندما فاز كلوب باللقب في موسم 2019-2020، حاولنا الدفاع عنه، حدث الشيء نفسه. ثم بدأنا نخسر المباريات في كل مكان".

وأضاف "هذا هو الشيء نفسه. أعتقد أن التاريخ يعيد نفسه هنا مرة أخرى. أعتقد بصراحة أنه يجب عليه استبعاد صلاح".

إعلان

وأوضح مشجع آخر يدعى جوردان "لسنا أفضل حالا بدونه. لا أعتقد أن أداءه يستحق اللعب أساسيا كل أسبوع، لا أقول إن لعبه كل أسبوع هو سبب سوء أدائنا. من الواضح أنها مشكلة في النظام حاليا".

وأضاف "أعتقد أنه يجب استبعاد صلاح، لأنه إذا لم يكن أداؤك جيدا، فلا يهمني من أنت، فيجب ألا تلعب".

بدوره، اتصل بادي بيمبليت -نجم الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي"- بالصحفي روري جينينغز من "توك سبورت" ليؤكد ضرورة استبدال صلاح.

وقال بيمبليت -وهو مشجع متعصب لليفربول- "أنا أحب صلاح، إنه أحد أفضل اللاعبين الذين رأيناهم على الإطلاق، لكن الأمور تصل إلى حد حاجته إلى الخروج".

سلوت يدافع عن صلاح

دافع سلوت عن نجمه في مواجهة الانتقادات في أثناء حديثه إلى توك سبورت بعد المباراة، وعندما طُلب منه التعليق على أداء المصري هذا الموسم، قال سلوت: "أعتقد أنه كان اليوم كثيرا في المواقع التي تعود الوجود فيها. وكانت هناك عديد من الفرص الواعدة".

وأضاف "عادة ما أظهر صلاح أنه يستطيع تسجيل الأهداف من تلك المواقع. اليوم لم يحدث ذلك. لذا، نعم، هذا ما رأيته".

وتابع سلوت: "هذا مثير للاهتمام. هل صنع كثيرا من الأهداف اليوم، لأنه لم يلعب خلال الأسبوع؟ أم أنه أضاع الفرص لأنه افتقر إلى بعض الحدة التي كان من الممكن أن يتمتع بها لو لعب ضد غلطة سراي؟ لن نعرف أبدا".

وتابع "ما يعجبني هو أنه كان مرات عديدة في المركز الذي يتمنى أن يكون فيه، والذي أرغب أن يكون فيه. لقد أثبت في مسيرته، ومنذ أن كنت هنا، أنه قادر على تسجيل الأهداف من هناك".