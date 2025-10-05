انتقم البرازيلي أليكس بيريرا من منافسه الداغستاني ماغوميد أنكالاييف، وهزمه بالضربة القاضية الفنية في الجولة الأولى خلال نزال الفنون القتالية المختلطة ببطولة "يو إف سي" 320 فجر الأحد في لاس فيغاس.

وفي نزال كبير آخر في تلك الليلة، احتفظ الجورجي ميراب دفاليشفيلي بلقب وزن الديك بعد تغلبه على الأميركي كوري ساندهاغن بقرار إجماعي.

وفي الحدث الرئيسي استغرق أليكس بيريرا 80 ثانية فقط لتصحيح المسار واستعادة حزام وزن الخفيف الثقيل بعد 7 أشهر من خسارته أمام الداغستاني.

وشرح البرازيلي هزيمته تلك قائلا: "الانتقام ليس بالأمر الجيد، بل قد يكون سمّا"، مضيفا أنه لم يكن في أفضل حالاته البدنية.

من الواضح أن بيريرا، البالغ من العمر 38 عاما، تعلم من هزيمته في مارس/آذار الماضي، حيث استعاد عافيته وكان عدوانيا منذ بداية النزال ولم يترك أمام أنكالاييف بطل القسمين وسحقه بضربة يمنى قوية قبل أن يوقف الحكم هيرب دين القتال بعد عدد من الضربات القوية بالمرفق في الرأس.

وكان أنكالييف يبحث عن فوزه الثالث عشر على التوالي لكنه لم يتمكن من سوى تسديد اثنتين من ضرباته السبع، فيما نجح بيريرا في تسديد 25 ضربة من أصل 37.

ورغم استعادة لقب وزن خفيف الثقيل، فإن بيريرا يضع عينيه على الانتقال إلى فئة وزن أعلى (الوزن الثقيل)، وفقا لرئيس منظمة يو إف سي دانا وايت.

Alex Pereira 🇧🇷 ROULE sur Ankalaev et le termine en à peine une minute de combat 🤯 Poatan est de nouveau le ROI des -93kg de l'UFC 👑#UFC320 pic.twitter.com/0l1aD3XBEE — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) October 5, 2025

"الآلة" دفاليشفيلي يواصل كتابة التاريخ

وفي الحدث الرئيسي المشترك، تمكن الجورجي ميراب دفاليشفيلي من الفوز بقرار إجماعي على منافسه الأميركي كوري ساندهاغن ليدافع عن لقبه العالمي في وزن الديك.

ومنح القضاة نتيجة المباراة 49-45 49-45 49-46 لصالح البطل الجورجي.

هذا الفوز هو الرابع عشر على التوالي للجورجي، ما رفعه إلى المركز الثالث في أطول سلسلة انتصارات في تاريخ يو إف سي. يتقدم عليه إسلام ماخاتشيف وكامارو عثمان فقط، برصيد 15 انتصارا، وأندرسون سيلفا برصيد 16 انتصارا.