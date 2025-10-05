رياضة|الدوري الألماني

شاهد.. المغربي الخنوس يهدي الفوز لشتوتغارت بالدوري الألماني

STUTTGART, GERMANY - OCTOBER 05: Bilal El Khannouss of VfB Stuttgart runs with the ball whilst under pressure from Jan Schoppner of 1.FC Heidenheim during the Bundesliga match between VfB Stuttgart and 1. FC Heidenheim 1846 at MHPArena on October 05, 2025 in Stuttgart, Germany. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)
المغربي الدولي بلال الخنوس (يسار) منح فريقه شتوتغارت الفوز على هايدنهايم (غيتي)
Published On 5/10/2025
|
آخر تحديث: 20:53 (توقيت مكة)

سجل المغربي الدولي بلال الخنوس هدفا فرديا رائعا منح فريقه شتوتغارت الفوز على هايدنهايم 1-0 اليوم الأحد في المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وصعد شتوتغارت إلى المركز الرابع مستغلا سقوط آينتراخت فرانكفورت على أرضه أمام بايرن ميونخ المتصدر 0-3 أمس السبت، برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد هايدنهايم عند 3 نقاط في المركز الـ17.

وعانى شتوتغارت -الذي مني بخسارة مفاجئة أمام بازل السويسري 0-2 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس الماضي- في صناعة فرص كثيرة أمام هايدنهايم بفضل دفاع الأخير المنظم.

ونجح الخنوس المعار من ليستر سيتي الإنجليزي بعد مجهود فردي رائع تخطى فيه مدافعين من الفريق المنافس وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك (65).

المصدر: الفرنسية

