شاهد.. المغربي الخنوس يهدي الفوز لشتوتغارت بالدوري الألماني

سجل المغربي الدولي بلال الخنوس هدفا فرديا رائعا منح فريقه شتوتغارت الفوز على هايدنهايم 1-0 اليوم الأحد في المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وصعد شتوتغارت إلى المركز الرابع مستغلا سقوط آينتراخت فرانكفورت على أرضه أمام بايرن ميونخ المتصدر 0-3 أمس السبت، برصيد 12 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد هايدنهايم عند 3 نقاط في المركز الـ17.

وعانى شتوتغارت -الذي مني بخسارة مفاجئة أمام بازل السويسري 0-2 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس الماضي- في صناعة فرص كثيرة أمام هايدنهايم بفضل دفاع الأخير المنظم.

ونجح الخنوس المعار من ليستر سيتي الإنجليزي بعد مجهود فردي رائع تخطى فيه مدافعين من الفريق المنافس وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك (65).