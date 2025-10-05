حدث غير مسبوق في مباراة تشيلسي وليفربول في البريميرليغ

شهدت قمة الجولة الـ7 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وليفربول حدثا فريدا في كرة القدم الإنجليزية، إذ اجتمع على أرضية ملعب ستامفورد بريدج -أمس السبت- أغلى 4 لاعبين في تاريخ البريميرليغ.

المواجهة التي انتهت بفوز مثير للبلوز 2-1، خطفت أنظار الجماهير حول العالم لأنها لم تكن مجرد مباراة كلاسيكية في الكرة الإنجليزية، بل كانت عرضا فخما لقيمة المال في كرة القدم الحديثة، حيث ضم اللقاء أغلى النجوم في تاريخ البريميرليغ.

أغلى 4 لاعبين في تاريخ البريميرليغ والذين شاركوا في المباراة هم:

السويدي ألكسندر إيزاك (ليفربول) الصفقة الأغلى في تاريخ البريميرليغ، بعدما انتقل من نيوكاسل إلى ليفربول مقابل 150 مليون يورو صيف 2025. الإكوادوري مويسيس كايسيدو (تشيلسي) انتقل من برايتون إلى تشيلسي مقابل 132 مليون يورو صيف 2023. الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول) ثاني أغلى صفقة في تاريخ الريدز، إذ بلغت قيمته أكثر من 126 مليون يورو قادمًا من باير ليفركوزن صيف 2025. الأرجنتيني إنزو فرنانديز (تشيلسي) انتقل من بنفيكا في صفقة تجاوزت 122 مليون يورو مطلع عام 2023.

في شوط أول متوازن، افتتح كايسيدو التسجيل لتشيلسي بتسديدة قوية من خارج المنطقة، مؤكدًا أحقيته بالثقة التي منحه إياها المدرب إنزو ماريسكا.

وردّ ليفربول في الشوط الثاني بعد أن قدم ألكسندر إيزاك تمريرة حاسمة للهولندي خاكبو سجل منها هدف التعادل، قبل أن يخطف الفريق اللندني الفوز في الدقيقة 95 عن طريق الشاب البرازيلي إستيفاو، ليحسم البلوز المواجهة.

وبهذا الفوز، رفع تشيلسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، بينما بقي رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن أرسنال الذي يغرد وحيدا في صدارة ترتيب البريميرليغ.