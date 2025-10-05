شاهد.. أبناء النجم كلويفرت يصنعون الحدث في الدوريات الأوروبية

يبدو أن أبناء النجم السابق لأندية أياكس وميلان وبرشلونة باتريك كلويفرت ورثوا موهبة والدهم وهم يتألقون اليوم مع أنديتهم.

باتريك كلويفرت، مدرب منتخب إندونيسيا الحالي البالغ من العمر 49 عاما والمهاجم السابق لأندية أياكس وميلان وبرشلونة ونيوكاسل وفالنسيا وآيندهوفن وليل، نقل شغفه بكرة القدم إلى أبنائه الأربعة، وجميعهم لاعبون محترفون.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن 3 من أبنائه أحرزوا أهدافا مع أنديتهم هذا الأسبوع على مدار 3 أيام متتالية.

وقد مهد شين كلويفرت -أصغر إخوانه (18)- الطريق الأربعاء الماضي بهدف مذهل لفريق برشلونة تحت 19 عاما، وقاده لريمونتادا 2-1 ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وسجّل شين هدفا رائعا بتسديدة لولبية أحرز بها هدف التعادل 1-1 فور دخوله أرض الملعب، مؤكدا بذلك إمكاناته المتنامية بعد أن طوّر قدراته البدنية.

One of the best goals on MD2 from Shane Kluivert 😮‍💨 #UYL pic.twitter.com/vCYFuZk9q0 — UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) October 3, 2025

وبعد يوم فقط سار روبن كلويفرت (24) على خطى شقيقه أول أمس الخميس، عندما عزز تقدم فريقه ليون الفرنسي ضد سالزبورغ في الدوري الأوروبي.

وفي عامه الأول مع ليون بعد اللعب مع أتلتيكو كاسا بيا في البرتغال، سجّل قلب الدفاع هدفا برأسه بعد خوضه 5 مباريات فقط مع النادي الفرنسي.

بدوره سجل جاستن كلويفرت (26) تحفة فنية مع بورنموث ضد فولهام (3-1).

إذ انطلق جاستن بسرعة ثم سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية العليا للمرمى يوم الجمعة الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد الدولي الهولندي من أبرز لاعبي الفريق ومستواه يتطور عاما بعد عام.

وحصل جاستن مؤخرا على اعتراف موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية كصاحب أكبر عدد من ركلات الجزاء المسجلة (3) في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف لن تمل من إعادته 🤤❤️ هدف جاستن كلويفرت الرائع في شباك فولهام 🎯👏🏻pic.twitter.com/j0wDZ5v44y — EPL World (@EPLworld) October 4, 2025

إعلان

في المقابل، يلعب الأخ الأكبر كوينسي كلويفرت (28 عاما)، الظهير الأيمن لفريق زيبورجيا المتواضع، وهو فريق يلعب في دوري الدرجة السادسة الهولندي. وهو لاعب بقي في الظل وربما يبرز اسمه يوما ما مثل أشقائه بحسب ما ذكرت الصحيفة.