قصة حفلة والدة لامين جمال "أفضل لاعب في العالم"

كشف لاعب كرة القدم السابق بنيامين زاراندونا الحقيقة وراء العشاء الذي يقام في لندن لمقابلة شيلا إيبانا، والدة اللاعب لامين جمال، وذلك بعد الجدل الكبير الذي أُثير حول الحدث.

وأُعلن عن الحدث، الذي وصف بأنه "حفلة عيد ميلاد لمشجعي كرة القدم"، برسالة دعائية تقول: "لا تفوت فرصة مقابلة والدة أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

وفي برنامج "إل لارغيرو"، كشف زاراندونا (49 عاما) أن العشاء لن تنظمه شيلا إيبانا (والدة جمال)، بل تنظمه شركة فعاليات تدعى "جين سي إيفنتس" (JEN C Events)، التي استعانت به ليكون وسيطا للتواصل مع والدة اللاعب.

وقال "لقد توصلنا إلى اتفاق، لقد وظفوني بوصفي لاعب كرة قدم سابقا واتصلت بوالدة لامين جمال؛ نحن نقدم شرطا وهم يقبلون".

وأشار زاراندونا إلى أن علاقة الصداقة الطويلة بينه وبين شيلا إيبانا بسبب جذورهما المشتركة من غينيا الاستوائية جعلت التواصل سهلا.

وأضاف "أنها لا تنظم أي شيء. إنها تذهب بصفتها ضيفة لا شيء آخر. تم نشر بعض الأشياء التي فاجأتني ولم تفعل أي شيء، وهي مجرد ضيفة".

وتابع أن الشركة المنظمة هي التي تحدد الأسعار وتدير جميع ترتيبات العشاء، وأن الهدف من حضور شيلا هو منح الحدث قيمة إضافية.

Benjamín Zarandona, exfutbolista, aclara que la cena en Londres con Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, no es organizada por ella. Se traslada al Leonardo Royal Hotel el 7 de noviembre. Las entradas son limitadas. ¿Asistirás? #futbol #noticiasespana #noticias pic.twitter.com/uv0REddoaJ — desopinion.com (@Desopinioncom) October 3, 2025

من جهتها، أعلنت شيلا إيبانا وشركة "جين سي إيفنتس" عن تغييرات في مكان العشاء بسبب النجاح الكبير للحدث وطلب حضور أكثر مركزية وسهولة في الوصول، ليُقام الآن في فندق ليوناردو رويال في لندن، في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل من الساعة السابعة والنصف مساء حتى منتصف الليل.

وأكدت الشركة أن جميع التذاكر القديمة لا تزال صالحة، وسيتم رد الأموال فقط لمن لا يستطيع الحضور بسبب تغيير الموقع.