موعد مباراة إشبيلية ضد برشلونة بالدوري الإسباني والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يبحث برشلونة حامل اللقب عن تثبيت قدميه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بعد خيبته القارية عندما يحلّ ضيفا على إشبيلية الأحد ضمن المرحلة الثامنة.

واقتنص العملاق الكتالوني الريادة بعد فوزه على ريال سوسييداد 2-1، مستغلا على أكمل وجه الخسارة المفاجئة لغريمه التقليدي ريال مدريد أمام مضيفه أتلتيكو 2-5 على ملعب ميتروبوليتانو السبت الماضي.

موعد مباراة إشبيلية وبرشلونة

تقام المباراة غدا الأحد، الخامس من أكتوبر/تشرين الأول على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

وتنطلق المباراة الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثالثة والربع ظهرا (15:15) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية

beIN sports 2

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

واهتزت شباك برشلونة خلال المباراتين الأخيرتين في الدوري أمام ريال أوفييدو (3-1) وسوسيداد (2-1)، قبل أن يُظهر قدرة عالية على قلب تأخره، وهو ما لم يسعفه أمام فريق بحجم سان جيرمان بطل أوروبا الذي اقتنص هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وبعد بداية متعثرة هذا الموسم بخسارتين متتاليتين، التقط إشبيلية أنفاسه بعض الشيء، فحقق 3 انتصارات في آخر 5 مباريات في الليغا، من بينها الأخير على مضيفه رايو فايكانو 1-0 ليتقدم إلى المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

ويعوّل إشبيلية دائما على تألق السويسري روبن فارغاس الذي أسهم في 4 أهداف هذا الموسم (هدف واحد و3 تمريرات حاسمة)، علما أن إلحاق الهزيمة الأولى ببرشلونة هذا الموسم في "لا ليغا" لن يكون بالأمر السهل على فريق المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا، خصوصا أن التاريخ يقف بوضوح إلى جانب الضيوف الذين فازوا بـ117 مباراة من أصل 201 مقابل 45 للنادي الأندلسي في مختلف المسابقات.

تشكيلة برشلونة المحتملة ضد إشبيلية

تشيزني، كوندي، أراوخو، كوبارسي، بالدي؛ بيدري، دي يونغ؛ توريس، أولمو، راشفورد؛ ليفاندوفسكي.

تشكيلة إشبيلية المحتملة ضد برشلونة

فلاشوديموس، كاردوسو، ماركاو، أزبيليكويتا؛ كارمونا، أغومي، مندي، سوازو؛ سانشيز، روميرو، فارغاس.