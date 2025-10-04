موعد مباراة يوفنتوس ضد ميلان بالدوري الإيطالي والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يخوض ميلان اختبارا ناريا جديدا عندما يحل ضيفا على غريمه التقليدي يوفنتوس -غدا الأحد- في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بعد أسبوع واحد من تغلبه على ضيفه نابولي حامل اللقب 2-1 مما مكنه من انتزاع الصدارة منه.

ويعيش ميلان أزهى فتراته في الآونة الأخيرة بقيادة مدربه القديم الجديد مدرب يوفنتوس السابق ماسيميليانو أليغري، إذ حقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات والأربع الأخيرة في الدوري، وتحديدا منذ خسارته المفاجئة أمام ضيفه كريمونيزي 1-2 في الجولة الأولى.

وأظهر ميلان في فوزه المثير على نابولي نهاية الأسبوع الماضي ما يكفي للتأكيد على أنه سيكون في دائرة المنافسة على اللقب هذا الموسم.

يتساوى الفريق اللومباردي برصيد 12 نقطة مع نابولي وروما اللذين يواجهان جنوى وفيورنتينا المتعثرين تواليا الأحد، ويتقدم بنقطة واحدة على يوفنتوس الرابع.

ويعود أليغري إلى تورينو، حيث قاد يوفنتوس إلى 5 ألقاب في الدوري الإيطالي في فترته الأولى على رأس إدارته الفنية (2014-2019)، حيث قاده أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، في عودة وصفها بـ"المؤثرة"، مستفيدا من فوز فريقه على نابولي ومع راحة لمدة أسبوع كامل، على عكس منافسيه الذين شاركوا جميعا في المسابقات الأوروبية خلال الأيام القليلة الماضية.

ويمني أليغري النفس بقيادة ميلان إلى لقب الدوري على غرار ما فعله معه في فترته الأولى بين 2010 و2014 عندما توج معه بلقب الكالتشيو عام 2011، خصوصا أن النادي اللومباردي يغيب عن المسابقات القارية هذا الموسم.

ويعود أيضا إلى تورينو لاعب الوسط الدولي الفرنسي أدريان رابيو، حيث توج مع يوفنتوس بلقب الدوري عام 2020 وكأس إيطاليا في عامي 2021 و2024، وحيث التقى بأليغري لأول مرة ونشأت بينهما علاقة أشبه بعلاقة الأب والابن، وهو ما أقنعه بالعودة إلى إيطاليا من بوابة ميلان بعد شجار عنيف أدى إلى استبعاده من صفوف مرسيليا الفرنسي.

وسيحاول ميلان استغلال الفترة الصعبة التي يمر بها يوفنتوس بعد بداية مثالية في الدوري حقق خلالها الفوز في مبارياته الثلاث الأولى، قبل أن يسقط في فخ التعادل في 4 مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

موعد مباراة يوفنتوس وميلان

تقام المباراة الأحد الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب أليانز ستاديوم.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء (21:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، العاشرة و45 دقيقة (22:45) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان

starzplay

ويمكنكم متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

ويأمل يوفنتوس في العودة إلى سكة الانتصارات من بوابة القطب الثاني لميلانو بعدما كان فوزه الأخير على حساب إنتر 4-3 على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يتعادل بعدها مع بوروسيا دورتموند الألماني (4-4) وفياريال الإسباني (2-2) في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهيلاس فيرونا وأتلانتا بنتيجة واحدة (1-1).

ويخوض يوفنتوس القمة في غياب مدافعه البرازيلي جليسون بريمر ولاعب وسطه الفرنسي كيفرين تورام بسبب إصابتهما ضد أتلانتا نهاية الأسبوع الماضي.

تشكيلة يوفنتوس المحتملة ضد ميلان

دي غريغوريو، غاتي، بريمر، كيلي؛ كالولو، لوكاتيلي، تورام، كامبياسو؛ كونسيساو، يلدز؛ فلاهوفيتش.

تشكيلة ميلان المحتملة ضد يوفنتوس

مينيان، دي وينتر، غابيا، بافلوفيتش؛ سايليمايكرس، فوفانا، مودريتش، رابيو، بارتيساغي؛ بوليسيتش، خيمينيز.