بند غريب في عقد لامين جمال مع برشلونة يثير الجدل

أثار نجم برشلونة الشاب لامين جمال الجدل بعد توقيعه على عقده الجديد مع النادي الكتالوني إثر الكشف عن طلبين كبيرين من المرجح أن يسببا بعض الإحباط بين زملائه في الفريق.

وأعلن البارسا في نهاية مايو/أيار الماضي تجديد عقد جناحه المتألق لامين جمال حتى عام 2031.

وقال في بيان "تجديد عقد لامين جمال هو تأكيد لصلابة مشروع برشلونة. تألقه على مسرح الكرة العالمية لا يشبه إلا حفنة من اللاعبين، وهذا الأمر بدأ في مباراته الرسمية الأولى، وتحديدا في 29 أبريل/نيسان 2023 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره".

ووقع جمال على العقد مع شرط جزائي قياسي يبلغ مليار يورو، ورواتب سنوية تبلغ حوالي 40 مليون يورو قبل الضرائب عند استيفاء جميع مكافآت الأداء، مما يجعله من بين الأعلى أجرا في الفريق.

البند الغريب

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعب الشاب طالب بأن يكون له الحق في تنفيذ الركلات الحرة وركلات الجزاء خلال موسم 2025-2026، الأمر الذي قد يعيد ترتيب الخيارات الهجومية في الفريق.

وكان زملاؤه مثل رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي يتقاسمون مسؤولية الركلات الثابتة، ويُعد الهداف البولندي الخيار الأول لركلات الجزاء.

ولم يتضح بعد ما إذا كان جمال يريد أن يصبح الخيار الأساسي لجميع الكرات الثابتة، أو مجرد أن يُؤخذ في الاعتبار عند منح هذه الفرص، لكن هذا البند يمنحه فرصة كبيرة لزيادة أهدافه وتمريراته الحاسمة.

وفي موسم 2024-2025 سجل جمال 18 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة في 55 مباراة، وساهم في فوز برشلونة بثلاثية محلية، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما يتمتع بنسبة تحويل ركلات جزاء تصل إلى 80% بعد تنفيذ 5 ركلات مع منتخب إسبانيا، مما يجعل طلبه هذا منطقيًا من الناحية الرياضية، لكنه قد يثير توترًا بين زملائه في الفريق.