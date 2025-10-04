شاهد.. لقطة الموسم من فوز مصر على تشيلي بكأس العالم للشباب

احتسب حكم مباراة مصر وتشيلي في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما، ركلة حرة مباشرة في أخر دقيقة من الوقت بدل الضائع للمباراة وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

ولكن حصل خلاف كبير بين اللاعبين حول من اللاعب الذي يسدد الركلة في وقت حاسم وقاتل من المباراة، واختلف اللاعبون الشباب بحدة فيما بينهم وخاصة بين محمد عبد الله لاعب الأهلي وعمر خضر لاعب أستون فيلا.

وبعد أخذ ورد كاد يتطور إلى شجار تدخل مدرب المنتخب أسامة نبيه، وطلب من عمر خضر تسديد الكرة التي وضعها بدقة وبأعصاب باردة في مرمى حارس منتخب تشيلي مسجلا هدفا عالميا منح فيه الفوز لمنتخب بلاده على أصحاب الأرض والجمهور.

In the FIFA U-20 World Cup match between hosts Chile and Egypt, the game was tied 1-1 going into extra time when Egypt won a free kick. Aston Villa player Omar Khedr stepped up to take it but was bullied and pushed away from the ball by the team’s number 10, El Hadad. The… pic.twitter.com/oa1ooJq85X — scoutntips (@scoutntips) October 4, 2025

وفي المباراة التي انتهت بفوز مصر 3-2، افتتح منتخب تشيلي التسجيل عن طريق نيكولاس (27) وتعادل أحمد عابدين لمصر (47)، ليخطف عمر خضر الانتصار بتسجيله الهدف الثاني فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب اليابان على منتخب نيوزيلندا بثلاثة أهداف نظيفة.

ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، وكان ضمن التأهل للدور التالي من الجولة الماضية، في حين وجد منتخب تشيلي في المركز الثاني بـ3 نقاط، وخلفه المنتخب المصري في المركز الثالث بالرصيد نفسه من النقاط أيضا، في حين احتل منتخب نيوزيلندا المركز الرابع بالرصيد نفسه من النقاط.

إعلان

وحل منتخب تشيلي في المركز الثاني بعد الاحتكام للعب النظيف، بعد التساوي في كل شيء مع منتخب مصر، ليصعد لثمن النهائي رفقة منتخب اليابان.

في المقابل، تفوق منتخب مصر على نظيره النيوزيلندي بفارق الأهداف، ليودع المنتخب النيوزيلندي البطولة.

وعلى منتخب مصر الانتظار حتى انتهاء مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتأهل للدور التالي كواحد من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.