تشلسي يسقط ليفربول وأرسنال يرتقي للصدارة وفوز يونايتد وتوتنهام

سجل تشلسي هدفا في الوقت القاتل ليطيح بفريق ليفربول من الصدارة بعد الفوز عليه 2-1 مساء السبت مقدما بذلك خدمة لأرسنال الذي ارتقى إلى المركز الأول إثر تغلبه على وست هام 2-صفر ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر الفريق اللندني بالتسجيل عن طريق مويسيس كايسيدو في الدقيقة 14.

وعادل كودي جاكبو النتيجة للريدز في الدقيقة 63.

🔴⚽️ جابكو يعيد ليفربول إلى أجواء المباراة بتسجيله هدف التعادل #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/Bf5DAzUecb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 4, 2025

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع باغت إستيفاو الريدز بهدف انتصار البلوز (90+5).

وبهذه النتيجة رفع تشلسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثاني بعد أن تجمد رصيده عند 15 نقطة خلف أرسنال.

أرسنال في الصدارة

وافتتح الغانرز باب التسجيل عن طريق ديكلان رايس في الدقيقة 38 بعد أن تابع كرة إيزي التي تصدى لها الحارس أريولا واضعا إياها في الشباك.

واستمر الضغط في الشوط الثاني وحصل أرسنال على ركلة جزاء انبرى لها ساكا ونفذها بنجاح محرزا ثاني أهداف في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أرسنال إلى 16 نقطة في المركز الأول واحتفل المدرب ميكيل أرتيتا بمباراته الـ300 على رأس الجهاز الفني لأرسنال، بفوز رابع تواليا، واستكمل سلسلة اللاهزيمة للمباراة الثامنة ضمن مختلف المسابقات.

في المقابل، تكبّد وست هام بقيادة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو خسارته الثالثة في سلسلة من أربع مباريات متتالية لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز ما قبل الأخير.

فوز توتنهام

وقفز توتنهام مؤقتا إلى المركز الثالث بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 2-1.

ورفع فريق شمال لندن رصيده إلى 14 نقطة، بالتساوي مع بورنموث وبفارق نقطة وراء ليفربول.

افتتح توتنهام التسجيل عبر الفرنسي الشاب ماتيس تيل الذي سجل هدفه الأول هذا الموسم، مستفيدا من خوضه المباراة أساسيا بدلا من البرازيلي ريشارليسون (23).

وعادل ليدز النتيجة عبر السويسري نواه أوكافور، متابعا تسديدة الأميركي برندان أرونسون صدها الحارس الإيطالي غولييلمو فيكاريو (34).

وفي الشوط الثاني، سجل الغاني محمد قدوس هدف الفوز لتوتنهام مانحا النقاط لفريق العاصمة، بعد أن وقع على أول أهدافه مع سبيرز (57).

فوز يونايتد

وعلى ملعب أولد ترافورد، حقق مانشستر يونايتد فوزه الثالث في خمس مباريات عندما تغلب على ضيفه سندرلاند بهدفين نظيفين.

وسجل مايسون ماونت الذي لعب أساسيا لأول مرة بعد ثلاث مباريات، هدف السبق حين استلم بيسراه عرضية الكاميروني براين مبويمو وسددها بيمناه (8).

GOAL! Terrific first touch and finish from Mason Mount who bags his first goal of the season 🔴 🤝 Mbeumo assist#beINPL #MUNSUN #MUFC pic.twitter.com/O7Dw5Xa73h — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 4, 2025

وأضاف السلوفيني بنيامين شيشكو الهدف الثاني حين تابع كرة وصلت من ركلة ركنية نحو المرمى (31).

وبهذه النتيجة رفع يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع، في حين تلقى سندرلاند خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع.