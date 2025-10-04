بعد انسحاب برشلونة.. أتلتيكو مدريد يواجه إنتر ميلان وديا في ليبيا

بعد أن قرر نادي برشلونة عدم خوض مباراة ودية في ليبيا الأسبوع المقبل لأسباب أمنية، وافق أتلتيكو مدريد الإسباني أخيرا على مواجهة إنتر ميلان الإيطالي الجمعة، العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري على الملعب الدولي في بنغازي الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

وستُسمى المباراة "كأس الإعمار" تقديرا لدعم الناديين في إعادة تموضع ليبيا على الساحة الرياضية، يُذكر أن كأس السوبر الإيطالي أُقيم هناك عام 2002.

ومن المقرر أن تنطلق القمة الكروية الودية الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

وكان برشلونة تلقى مبلغا بقيمة 5 ملايين يورو تقريبا عن مشاركته في المباراة الودية في ليبيا، لكن تراجع عن قراره واضطر النادي برئاسة خوان لابورتا إلى إعادة المبلغ.

رفض لعب برشلونة في ليبيا لم يكن بأي حال من الأحوال قرارا من جانب المدرب الألماني هانسي فليك لمحاولة تجنب المزيد من الإصابات، بل كان الأمر يتعلق بإجراءات السلامة وغياب الضمانات.

El próximo viernes 10 de octubre disputaremos un partido amistoso ante el @Inter en Benghazi ⚽ ℹ️ https://t.co/XrueMoWIig pic.twitter.com/VaTz9AlXlO — Atlético de Madrid (@Atleti) October 3, 2025

وكان أحد المواعيد المقترحة لخوض ودية في ليبيا هو فترة التوقف الدولي القادمة، الممتدة من 6 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك حسب موعد عودة لاعبي أميركا الجنوبية.

واتخذ مجلس الإدارة قرارا بالفعل، وحدد موعدا لمباراة خلال تلك الفترة في ليبيا، كما حظي الفريق بميزة عدم اشتراط المنظمين حضور النجوم الكبار، نظرا لعلمهم باستدعاءات المنتخبات الوطنية.

وبالإضافة إلى المباريات الودية في نهاية الموسم في سيدني (أستراليا) عام 2022 وكوبي (اليابان) عام 2023، والتي منحت برشلونة 35 مليون يورو، لعب النادي مباراة منتصف الموسم في ديسمبر/كانون الأول 2021 في المملكة العربية السعودية ضد بوكا جونيورز، وحصل على مليوني يورو إضافيين لتعويض تأثير نقص الدخل بسبب جائحة كورونا.