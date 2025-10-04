الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسية بين سان جيرمان ومرسيليا

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم -اليوم السبت- استضافة البلاد مباراة كأس السوبر الفرنسية، التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا مطلع العام المقبل.

وقال الاتحاد الكويتي في بيان عبر حسابه على منصة إكس، إن رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وقع عقد اتفاق مع رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لاستضافة المباراة في الـ8 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وستقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وحقق باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسية في آخر 3 مواسم، ليعزز رقمه القياسي في الفوز باللقب إلى 13 مرة، في حين حقق مرسيليا اللقب 3 مرات كان آخرها في عام 2011.