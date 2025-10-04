رياضة

الكويت تستضيف كأس السوبر الفرنسية بين سان جيرمان ومرسيليا

Soccer Football - Trophee des Champions - Final - Paris St Germain v AS Monaco - Stadium 974, Doha, Qatar - January 5, 2025 Paris St Germain players celebrate with the trophy after winning the French Super Cup REUTERS/Ibraheem Al Omari
باريس سان جيرمان حقق كأس السوبر الفرنسية في آخر 3 مواسم (رويترز)
Published On 4/10/2025
|
آخر تحديث: 17:25 (توقيت مكة)

حفظ

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم -اليوم السبت- استضافة البلاد مباراة كأس السوبر الفرنسية، التي ستجمع بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا مطلع العام المقبل.

وقال الاتحاد الكويتي في بيان عبر حسابه على منصة إكس، إن رئيسه الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وقع عقد اتفاق مع رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لاستضافة المباراة في الـ8 من يناير/كانون الثاني المقبل.

وستقام المباراة على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وحقق باريس سان جيرمان كأس السوبر الفرنسية في آخر 3 مواسم، ليعزز رقمه القياسي في الفوز باللقب إلى 13 مرة، في حين حقق مرسيليا اللقب 3 مرات كان آخرها في عام 2011.

المصدر: رويترز

إعلان