أميركا تمنع حضور الوفد الإيراني لقرعة كأس العالم 2026

رفضت الولايات المتحدة دخول الوفد الإيراني إلى البلاد لحضور قرعة كأس العالم 2026، بحسب المتحدث باسم الاتحاد الإيراني لكرة القدم أمير مهدي علوي.

وأفادت صحيفة طهران تايمز أن قائمة الوفد تشمل رئيس الاتحاد مهدي تاج، ومدرب المنتخب الوطني أمير غالينوي، و7 مسؤولين آخرين، بحسب المتحدث باسم الاتحاد أمير مهدي علوي.

ومن المقرر إجراء قرعة كأس العالم في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل في مركز كينيدي بالعاصمة واشنطن، حيث سيتم تحديد مباريات مرحلة المجموعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم يعتزم مطالبة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، "بالتدخل ومحاولة إلغاء القرار".

وكانت هناك بالفعل مخاوف أوسع نطاقا هذا العام بشأن العراقيل التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة والتأشيرة الأميركية على الإيرانيين، والتكهنات بأن مشاركة فريق إيران المؤهل بالفعل قد تتعرض للخطر في كأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

هذه ليست الحالة الأولى التي تتعلق بوفود رياضية إيرانية وتأشيرات دخول أميركية. ففي الأسبوع الماضي، أفادت تقارير إيرانية بأن فريق البولو للرجال لم يتمكن من الحصول على تأشيرات للمشاركة في حدث عالمي بالولايات المتحدة.

وكانت إيران واحدة من 12 دولة كُشف عن حظر دخولها إلى أميركا، ويشير منع دخول وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن الولايات المتحدة لم تُغيّر موقفها السابق.

ورغم أن كندا والمكسيك ستستضيفان أيضا مباريات طوال البطولة، فإن غالبية مباريات البطولة ستقام في الولايات المتحدة، حيث يوجد 11 من المدن المضيفة الـ16.

وبلغ المنتخب الإيراني نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخه.