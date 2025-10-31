موقف مرعب يسرّع انتقال لامين جمال لقصره الجديد

يستعد نجم برشلونة الشاب لامين جمال للانتقال بشكل عاجل وسريع للعيش في منزله الجديد الواقع في منطقة سيوتات دياغونال الراقية بمدينة إسبلوغاس دي يوبريغات بإقليم كتالونيا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن سبب استعجال لامين جمال (18 عاما) في هذا الإجراء يعود إلى تعرّضه لحادث في الشقة التي يعيش فيها حاليا مع ابن عمه.

وأصبح جمال المالك الجديد للمنزل الذي كان في السابق ملكا للثنائي الشهير جيرارد بيكيه المدافع الأسبق لبرشلونة، وصديقته المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا، والذي ظل خاليا منذ مغادرتهما له.

وبحسب الصحفيتين لورا فا ولورينا فاثكيث، فإن جمال شعر منذ أيام بأن شخصا حاول اقتحام شقته بدافع السرقة، وعلى إثر ذلك اتصل بالشرطة التي حضرت إلى المكان لتتأكد لاحقا من أن الإنذار كان كاذبا.

ورغم أن الأمر انتهى بسلام، فإنه دفع اللاعب للإسراع في الانتقال إلى المنزل الجديد.

ومنذ ذلك الحين فعّل نادي برشلونة كافة الإجراءات الأمنية لحماية نجمه الشاب وضمان خصوصيته، كما زار مسؤول الأمن في الفريق المنزل الجديد للتأكد من استيفائه جميع اشتراطات الحماية والسلامة.

وفي الوقت نفسه طلب برشلونة من لامين جمال التحلي بأقصى درجات الحذر والسرية، مما دفع اللاعب إلى إلغاء ظهوره الإعلامي المقرر مع أحد صانعي المحتوى العالميين يوم الثلاثاء الماضي للترويج لشركة "أوبو" المتخصصة في الهواتف الخلوية.

لامين جمال مغرم بالمنزل الجديد

في السياق أكدت الصحفيتان المذكورتان أن جمال "مغرم تماما" بالمنزل الجديد الذي يقع ضمن مجمع سكني يضم ثلاث فيلات، ويحتوي على ما يقرب من 12 غرفة، لكن لا يوجد به حمام سباحة داخلي كما رُوّج في وسائل الإعلام.

وأشارت الصحفية لورا فا إلى أن بعض سكان الحي "غير متحمسين جدا لوصول الجار الجديد لاعتقادهم أن المنزل سيتحول إلى مكان للحفلات المتواصلة".

يُذكر أن قيمة المنزل الذي اشتراه لامين جمال بلغت 14 مليون يورو، وفق تقارير محلية.

وعلى الصعيد الرياضي، يُولي برشلونة حاليا اهتماما كبيرا بالحالة الصحية والبدنية لنجمه جمال الذي يعاني من التهاب العانة، إصابة غيّبته عن الملاعب 3 أسابيع وأثرت سلبا على مستواه عند عودته للفريق خاصة في كلاسيكو الدوري الذي خسره "البلوغرانا" 1-2 أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

واتفقت إدارة برشلونة مع الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك على إعطاء الأولوية لتعافي جمال الكامل من الإصابة، قبل أن تتفاقم حالته إلى الأسوأ.