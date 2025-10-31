يسعى فريق ريال مدريد للابتعاد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه ضيفه فالنسيا في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعتلي الريال قمة جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بفارق 5 نقاط أمام برشلونة، الذي تغلب عليه في مباراة الكلاسيكو بالجولة الماضية 2-1.

موعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الليغا

تقام المباراة السبت 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 10 مساء (22:00) بتوقيت القاهرة، الثامنة (20:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

bein sports 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة -لحظة بلحظة- عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

تفوق كبير لريال مدريد

ورغم أن تشابي ألونسو تولى تدريب ريال مدريد في الصيف، فإن الفريق يقدم عروضا جيدة، حيث تمكن الفريق من تحقيق 9 انتصارات في الدوري مقابل هزيمة واحدة.

ويأمل ألونسو في أن يقود الفريق لتحقيق فوزه الـ10 أمام فالنسيا من أجل الابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب، خاصة أن الفريق سيدخل هذه المواجهة منتشيا بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة في مباراة الكلاسيكو.

كما يدخل الفريق أيضا هذه المباراة ولديه أفضلية على "الخفافيش"، حيث حقق الفوز عليه في 10 من آخر 17 مباراة.

ولكن مهمة الريال لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أن بلنسية فاز على الريال 2-1 مطلع العام الجاري في ملعب برنابيو.

ويفتقد الريال جهود داني كارفاخال، الذي سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب بعد إصابته في الركبة خلال مباراة برشلونة الأخيرة، كما ينتظر أن يستمر غياب أنطونيو روديغر، الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق هذا الموسم.

ولكن ينتظر أن يشارك ترينت ألكسندر أرنولد، المنضم للفريق في الصيف، بدلا من كارفاخال، خاصة بعدما غاب عن الفريق منذ 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

إعلان

ويعتمد ألونسو على قوة الفريق الهجومية المتمثلة في كيليان مبابي، الذي سجل 11 هدفا في 10 مباريات بالدوري كان آخرها في مرمى برشلونة، بالإضافة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام.

وفي المقابل، يتطلع فالنسيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب حيث يحتل المركز الـ18 برصيد 9 نقاط ويبدأ هذه الجولة في المراكز المهددة بالهبوط.

وتمكن فالنسيا من الفوز على ماراسينا بـ5 أهداف نظيفة في كأس ملك إسبانيا الثلاثاء الماضي، ولكنه خسر آخر مبارياته في الدوري أمام فياريال بهدفين نظيفين.