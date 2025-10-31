موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

يستضيف النصر نظيره الفيحاء مساء غد السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويحتل النصر صدارة دوري روشن بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة جمعها من 6 مباريات.

في المقابل الفيحاء في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ويسعى لتحقيق مفاجأة كبرى أمام النصر في ملعبه وبين جماهيره.

موعد مباراة النصر والفيحاء

تقام المباراة غدا السبت، الأول من نوفمبر/تشرين الثاني على ملعب الأول بارك في الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية ومصر والدوحة، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

ويدير المباراة الحكم محمد الهويش كما تعيين ماجد الشمراني لِتقنية الفيديو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2026/2025.

Thmanyah 1HD

ويتطلع النصر لتعزيز صدارته للدوري السعودي ويستهدف البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق النصر، العودة إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة أمام اتحاد جدة، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وتوديع البطولة.

في المقابل، يأمل الفيحاء في استعادة توازنه بعد تعثره في آخر مباراتين بعد خسارته في الجولة الماضية أمام التعاون بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله.

وشهدت آخر 15 مواجهة بين الفريقين تفوقا واضحا للنصر، الذي حقق 12 انتصارا، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل، ولم يحقق الفيحاء أي فوز في هذه المواجهات.

تاريخ المواجهات بين النصر والفيحاء

آخر 5 مباريات:

فوز النصر: 5

فوز الفيحاء: 0

تشكيل النصر المتوقع أمام الفيحاء:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل، محمد سيماكان، إنغييو مارتينيز، أيمن يحي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أنجيلو.

الوسط الهجومي: كينغسلي كومان، جواو فيليكس، ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.