قلق في برشلونة بسبب إمكانية خضوع لامين جمال لعملية جراحية

يستعد النجم لامين جمال وفريقه نادي برشلونة لاتخاذ قرار بالغ الأهمية يتعلق بإمكانية خضوعه لعملية جراحية وسط مخاوف بشأن لياقته البدنية.

وتصدرت لياقة لامين جمال البدنية عناوين الأخبار مجددا، إذ لا يزال نجم برشلونة يعاني من آلام في منطقة الحوض.

ووفقا للصحفي كارلوس مونفورت من صحيفة "سبورت"، فإن المهاجم الشاب لا يفكر في إجراء عملية جراحية في هذه المرحلة، على الرغم من أن هذا الخيار لم يُستبعد تماما في المستقبل.

وكشف مونفورت أن جمال يعاني من آلام ناتجة عن التهاب العانة، وهي حالة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سرعة اللاعب وحركته في الملعب.

ويُقال إن اللاعب الشاب قلق بشأن إصابته التي ادعى خبير طبي أنها تقلل من قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنسبة 50% تقريبا.

🚨 JUST IN: Lamine Yamal is not considering surgery as it stands. If the discomfort persists in a few weeks, then the possibility would start to be analyzed. External consultations have been conducted to understand how surgery could help, but nothing for now. — @sport pic.twitter.com/MP2Za6mwv1 — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 30, 2025

علاج تحفظي

ورغم ذلك، يفضل الجناح حاليا اتباع نهج علاجي تحفظي بينما يواصل اللعب رغم الألم.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أنه إذا استمر شعوره بالألم خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فقد يعيد النظر في موقفه.

ويبدو أن إصابة جمال معقدة بالنسبة للاعبي كرة القدم.

وصرح ميغيل أنخيل كوس، مختص العلاج الطبيعي السابق في برشلونة، لصحيفة سبورت قائلا "لا يتم علاج آلام الحوض، بل يتم التعامل معها".

وأوضح "مع الراحة التامة لا يتحسن الوضع، بل على العكس تماما".

وكان الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي كشف سابقا أنه لم يكن قادرا دائما على التدرب بسبب هذه المشكلة التي "لا يمكن حلها بين عشية وضحاها".

وتقول صحيفة "سبورت" إن جمال لا يزال يتدرب، ولكن ليس بأقصى قدرته بسبب جدول المباريات المزدحم وحالته الحالية، ويحاول النادي إيجاد أفضل طريقة للتعامل مع آلام الحوض التي يعاني منها.

وطلب برشلونة بالفعل استشارات طبية خارجية لفهم ما إذا كانت العملية الجراحية قد تساعد جمال على المدى الطويل.

وباستثناء أي انتكاسات، من المتوقع أن يشارك جمال في مباراة الدوري الإسباني نهاية هذا الأسبوع ضد إلتشي، وهذا يمنح المدرب هانسي فليك دفعة هجومية أخرى؛ إذ هدف الفريق إلى الحفاظ على زخمه.