سرّ ميسي وليبرون جيمس وديوكوفيتش في تحدي عامل الزمن

على عكس غالبية الرياضيين الذين يعتزلون مبكرا امتدت مسيرة عدد من النجوم لسنوات كثيرة متحدين عامل الزمن والتقدم في السن، فما السر وراء ذلك؟

صحيفة "ماركا" سلطت الضوء على مسيرة 3 نجوم في رياضات مختلفة لا يزالون ينثرون سحرهم في الملاعب، هم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ونجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس وأسطورة التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 الكشف عن تميمة كأس العالم تحت 17 عاما بقطر

الكشف عن تميمة كأس العالم تحت 17 عاما بقطر list 2 of 2 تجاهل ميسي ورونالدو.. مودريتش يكشف قائمة أساطيره الخمسة end of list

ميسي، ليبرون جيمس، وديوكوفيتش يتشاركون الرؤية نفسها حول وقت الاعتزال.

ميسي مستمر في التألق

في سنّ الـ38، وبعد عامين من التألق في الدوري الأميركي لكرة القدم مع إنتر ميامي، وببطولتين في جعبته، جدد "البولغا" عقده مع فريق ديفيد بيكهام حتى نهاية موسم 2028، حيث سيبلغ حينها 41 عاما.

بعد تجديد عقده أوضح قائد الأرجنتين السبب الحقيقي وراء قراره قائلا "لطالما قلتُ إن قراري بمواصلة اللعب يعتمد على حالتي البدنية والذهنية اليومية. والحقيقة أنني شعرتُ بحالٍ جيدة هذا العام. أشعر بالسعادة".

كما عبر ليو عن رغبته في الوُجود في كأس العالم 2026 والدفاع عن اللقب الذي فاز به في قطر 2022 مع المنتخب الأرجنتيني، لكن هذا يعتمد على حالته الذهنية والبدنية.

وتابع "مع التقدم في السن، يفقد المرء صفاتٍ كانت لديه في شبابه، مثل السرعة، وسرعة رد الفعل، وفهم المباراة بشكلٍ أسرع، واتخاذ القرارات بسرعة، أواصل بذل قصارى جهدي، مستغلًا قدراتي البدنية وأسلوب لعبي على أكمل وجه، لقد حاولتُ التكيف مع الظروف الجديدة".

ويبدو أن هذا هو سر نجاحه ومسيرته الحافلة: المرونة في تعديل أسلوب لعبه وعقلية قوية، وهو ما تبناه ليبرون جيمس أيضا.

ليبرون جيمس

ليبرون جيمس، البالغ من العمر (40 عاما)، يخوض موسمه الـ23 في الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) مع فريق لوس أنجلوس ليكرز (يتعافى حاليا من مشكلة في عرق النسا).

إعلان

وقال كينغ جيمس قبل عامين "مهما كان ما أعانيه شخصيا من كدمات وإرهاق، مهما كان، فإن وظيفتي هي أن أبذل قصارى جهدي وأظل أؤدي بمستوى عالٍ".

نوفاك ديوكوفيتش ملك التنس

امتدّت مسيرة نوفاك ديوكوفيتش في ملاعب التنس 22 عاما وهو الآن في سنّ الـ38، ويضع النجم الصربي صحته البدنية على رأس أولوياته، مدركا حدوده ومُقدما كل ما لديه في كل مسابقة تُقام له.

صرح ديوكوفيتش مؤخرا "أريد أن أواصل بذل الجهد لأرى، كما تعلمون، ما إذا كان بإمكاني المشاركة في بطولة أخرى من البطولات الكبرى، أو أي بطولة كبرى أخرى".

لا شك أن رؤية الاستمرار في المنافسة لأطول فترة ممكنة، طالما يسمح الجسم بذلك ويحتاجه الفريق، هي شيء يشترك فيه الأساطير الثلاثة. وهي القدرة على التكيف، والمرونة، وعقلية النخبة.