حقائق غريبة عن جائزة الحذاء الذهبي الذي يتوج بها مبابي

سيستلم الفرنسي كيليان مبابي (نجم ريال مدريد الإسباني) -اليوم الجمعة- جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025، والتي تمنح لأفضل هداف في أوروبا (الموسم الماضي).

وسيصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي يفوز بهذه الجائزة بعد تييري هنري لاعب أرسنال الإنجليزي (مرتين) موسمي 2003-2004 و2004-2005 (بالمشاركة مع دييغو فورلان) في كل مرة أثناء لعبه مع أرسنال.

وهذه الجائزة سبق أن نالها أعظم أساطير كرة القدم العالمية، وغدا سيتوج بها مبابي أفضل مهاجم في منطقة الجزاء، بفضل أهدافه الـ31.

ويمنح الحذاء الذهبي من قِبل وكالة "إيه إس إم" (الإعلامية الرياضية الأوروبية) وستُقدّمها صحيفة ماركا نيابةً عنها.

وتاليا أكثر الحقائق إثارةً حول الحذاء الذهبي:

هذه الجائزة ليست حذاءً عاديًا، فمنذ عام 1994 حملت توقيع أديداس، واتخذت عام 2000 شكل حذاء بريداتور بريسيجن الشهير أحد أشهر موديلات العلامة التجارية الألمانية والذي ارتداه نجومٌ مثل الإيطالي أليساندرو ديل بييرو والفرنسي زين زيدان والإنجليزي دافيد بيكهام.

القياسات والمواد المستخدمة

يبلغ طول الحذاء الذهبي الذي سيستلمه مبابي 27.4 سنتيمترات، أي ما يعادل مقاس حذاء مقاس 42، وهو مصنوع من سبيكة معدنية مطلية بالذهب، مما يمنحها مظهرًا لامعًا وفخمًا.

معايير منح الحذاء الذهبي

يُعدّ الحذاء الذهبي من أكثر الجوائز موضوعية في كرة القدم الأوروبية، إذ يُكافئ اللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط بناءً على الأهداف المُسجّلة.

ولكن ليست كل الأهداف متساوية القيمة، فمنذ عام 1997 يُقيّم النظام -الذي وضعته وكالة الإعلام الرياضية الأوروبية- كل هدف وفقًا للمستوى التنافسي للدوري، بهدف ضمان معيار أكثر عدالة.

وفي الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في (إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، وفرنسا) يُحتسب كل هدف بنقطتين. أما الدوريات التي تقع بين المركز السادس والـ21 في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -مثل بلجيكا وهولندا وتركيا- فتُحتسب نقطة ونصف النقطة.

إعلان

أما في جميع الدوريات الأوروبية الأخرى، فيُحتسب كل هدف بنقطة واحدة.

أصغر فائز بالحذاء الذهبي

يعد الهولندي ويم كيفت (لاعب أياكس الهولندي- سابق) أصغر فائز بالجائزة في التاريخ عندما توج بها عام 1982، وكان عمرة 19 عاما فقط، وكان بحاجة إلى 32 هدفًا للفوز بالجائزة المرموقة.

وتُمنح هذه الجائزة منذ عام 1967، وكان الأسطورة البرتغالي أوزيبيو أول من فاز بها بعد تسجيله 42 هدفًا مع بنفيكا موسم 1967-1968.

ومع تطبيق نظام النقاط الحديث عام 1997، كان أول من فاز بالحذاء الذهبي هو البرازيلي رونالدو نازاريو (الظاهرة) الذي سجل 34 هدفًا مع برشلونة.