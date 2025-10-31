يعود برشلونة إلى ملعبه "كامب نو" بعد أكثر من عامين من بدء أعمال التجديد، وذلك في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني لخوض حصة تدريبية مفتوحة للجمهور، وفقا لما أعلن -اليوم الجمعة- صاحب المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وستكون هذه المبادرة بمثابة "اختبار عملي" لبطل الدوري الإسباني قبل إعادة الافتتاح الجزئي، الذي تأجل عدة مرات، بحلول نهاية عام 2025.

وحدد عملاق كاتالونيا رسوم الدخول بـ5 يورو لحاملي التذاكر الموسمية و10 يورو لعامة الجمهور، وسيتبرع بجميع العائدات لمشروع "بولسيراس بلاغوغراناس" الخيري، الذي يدعم الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في المستشفيات.

ومن المتوقع حضور حوالي 23 ألف متفرج، وفقا للتصريح الصادر عن مجلس مدينة برشلونة، والذي يحدد الحد الأقصى للجماهير بـ27 ألفا، وهذا دفع النادي إلى مواصلة اللعب في ملعب مونتجويك الأولمبي، في انتظار الحصول على إذن العودة إلى كامب نو أمام 45 ألف متفرج.

ويُمثل التأخير المتراكم في أعمال التجديد خسارة مالية فادحة لبرشلونة، الذي يحتاج إلى إيرادات ملعبه لاستعادة استقراره. وقدّر برشلونة تكلفة التجديد الشامل لملعبه، الذي سيتسع لـ105 آلاف متفرج، وهو رقم قياسي أوروبي، بـ1.5 مليار يورو.