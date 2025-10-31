ألونسو يحسم قراره بشأن معاقبة فينيسيوس بعد نوبة غضبه بالكلاسيكو

فضل الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد تحكيم العقل عوضا عن العاطفة في تعامله مع نوبة غضب فينيسيوس جونيور نجم الفريق عقب استبداله في الكلاسيكو الذي فاز به "الملكي" 2-1.

وخلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة "الميرينغي" ضد فالنسيا غدا السبت في الليغا، أكد المدرب الإسباني أنه "لن يكون هناك عقوبات على فيني".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مبابي نجم ريال مدريد يشرح سبب بقائه عازبا

مبابي نجم ريال مدريد يشرح سبب بقائه عازبا list 2 of 2 هكذا تمكن تشيزني من صد ركلة جزاء مبابي في الكلاسيكو end of list

وتابع "كان اعتذارا قيما وإيجابيا وصادقا للغاية وتحدث بصراحة ومن القلب عما يعنيه له هذا النادي".

وأضاف "ما قاله كان الأهم، وكنت سعيدا به للغاية وراضيا جدا. وأغلقت القضية يوم الأربعاء الماضي وانتهى الأمر بالنسبة لي".

وختم "الأهم هو ما قاله لزملائه في الفريق وللجماهير وللنادي. ونفكر في الخطوة التالية".

فاز ريال مدريد الأحد الماضي على برشلونة 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو ليبتعد بفارق 5 نقاط في الصدارة عن منافسه الكتالوني حامل لقب الموسم الماضي، وذلك بعد مرور 10 جولات من الدوري الإسباني.

Vinícius Jr, after Pedri's red card, goes to Barça's bench: “ Off to the house you go” Then Vinícius to Yamal: “Hahaha, talk at home.” This guy is crazy. 😂 https://t.co/djeI0kbbqq — 10 (@Kylian) October 27, 2025

اعتذار فينيسيوس جونيور

وفي الدقيقة الـ71 من الكلاسيكو انفعل فينيسيوس جونيور بشدة في وجه قرار ألونسو مدرب ريال مدريد باستبداله، حيث غادر الملعب متحدثا بلهجة غاضبة وتوجّه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس قبل أن يعود بعد دقائق قليلة ليجلس بجوار زملائه على مقعد البدلاء.

وقال أمام كاميرات العالم "أنا؟ ميستر؟ أنا مجددا! دائما أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!"، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرف الملابس دون أن يحيي ألونسو.

وكتب فينيسيوس رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" الأربعاء الماضي قائلا "أود الاعتذار لجماهير ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في مباراة الكلاسيكو".

إعلان

وأضاف "مثلما اعتذرت بشكل شخصي خلال التدريبات اليوم، أود الاعتذار مجددا لزملائي في الفريق وإدارة النادي ورئيسه".

وبرر فينيسيوس انفعاله قائلا "أحيانا يتغلب علي شغفي، أرغب في الفوز ومساعدة فريقي، وطبيعتي التنافسية وراءها حبي لريال مدريد وكل ما يمثله".

واختتم نجم ريال مدريد رسالة اعتذاره "أعدكم بمواصلة الكفاح في كل لحظة من أجل ريال مدريد، وهو ما أفعله منذ اليوم الأول لي مع الفريق".

ويتعرض فينيسيوس لانتقادات متكررة في العاصمة الإسبانية بسبب طباعه الحادة واستفزازاته، خاصة في ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي الذي يخطف الأضواء.