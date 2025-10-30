يوفنتوس يستعين بخبرة المدرب سباليتي

عُيّن لوتشانو سباليتي مدرب المنتخب الإيطالي السابق، مدربا لنادي يوفنتوس وذلك وفقا لما أعلن صاحب المركز السابع في الدوري الخميس.

وأوضح يوفنتوس في بيان "لوتشانو سباليتي هو المدرب الجديد ليوفنتوس: وقّع المدرب التوسكاني عقدا ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2026".

ويخلف سباليتي، البالغ 66 عاما، الكرواتي إيغور تودور المقال الاثنين من منصبه بعد 7 أشهر من توليه مهامه الفنية، وذلك عقب الهزيمة الثالثة في 8 أيام لنادي تورينو.

وسيقود سباليتي فريقه الجديد للمرة الأولى أمام كريمونيزي السبت في الجولة العاشرة من الدوري.

ووفقا للصحافة المحلية، يتضمن عقد سباليتي خيار تمديد تلقائي لمدة عامين، في حال تأهل يوفنتوس إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبات سباليتي الذي يملك خبرة تدريبية كبيرة برصيد 559 مباراة في "سيري أ" و67 في دوري أبطال أوروبا، سادس مدرب يشرف على فريق "السيدة العجوز" منذ مايو/أيار 2024، بينهم المدرب المؤقت ماسيمو برامبيلا الذي قاده لتحقيق فوزه الأول في شهر ونصف الشهر وقد جاء على حساب أودينيزي 3-1 الأربعاء.

كما بات يوفنتوس يخوض المغامرة التدريبية الـ13 في مسيرة سباليتي، بعدما أشرف على إمبولي وسمبدوريا وفينيتسيا وأودينيزي (مرتان) وأنكونا وروما (مرتان) وزينيت سانت بطرسبورغ الروسي وإنتر ونابولي وأخيرا المنتخب الإيطالي الذي أشرف عليه في 24 مباراة من سبتمبر/أيلول 2023 حتى يونيو/حزيران الماضي (فاز في 12 وخسر في 6 وتعادل في 6).

وأقيل سباليتي من منصبه مدربا للمنتخب في يونيو/حزيران بعد الخسارة أمام النرويج في أوسلو 0-3، مما قوّض حظوظ إيطاليا بضمان بطاقة مباشرة إلى مونديال 2026، ليعد ذلك الفشل الأكبر في مسيرة هذا المدرب.

وأحرز سباليتي خلال مسيرته كأس إيطاليا مرتين والكأس السوبر مرة واحدة بألوان روما، والدوري الروسي مرتين وكلا من الكأس والكأس السوبر مرة واحدة، إضافة إلى تتويجه مع نابولي بطلا للدوري في 2023.

ويمر فريق "السيدة العجوز" بفترة صعبة جدا بدأت منذ فوزه على إنتر 4-3 في 13 سبتمبر/أيلول في الدوري، إذ فشل بعدها في تحقيق الفوز خلال 8 مباريات محليا وقاريا، وسقط في الاختبارات الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0-2) ولاتسيو (0-1) في الدوري وريال مدريد الإسباني (0-1) في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات أمام أودينيزي.

وتسلّم تودور مهمة الإشراف على الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1998 و2007، في مارس/آذار الماضي خلفا لتياغو موتا، وقد قرر النادي الإبقاء على خدماته حتى صيف 2027 بعدما نجح في قيادة الفريق وإن كان في الرمق الأخير لنيل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وخاض الكرواتي 24 مباراة فقط كمدرب لفريقه السابق، ففاز في 10 فقط مقابل 8 تعادلات و6 هزائم.

ويحتل يوفنتوس المركز السابع بفارق الأهداف عن بولونيا السادس (15 نقطة لكل منهما)، متأخرا بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر وروما الثاني، في حين اكتفى بنقطتين من مبارياته الثلاث في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.