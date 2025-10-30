يُمنع فيها الجري.. كرة قدم المشاة تكتسب شعبية متزايدة في إسبانيا

اكتسبت لعبة كرة قدم المشاة المخصصة لكبار السن والتي يُمنع فيها الجري شعبية متزايدة في إسبانيا.

ونشأت كرة القدم المشاة في إنجلترا وشهدت هناك نموا متزايدا في السنوات الأخيرة، ووصلت إلى إسبانيا عبر المغتربين، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكد مانويل فيري أحد الذين أسهموا في إدخال اللعبة إلى إسبانيا أن الهدف الأساسي منها هو الحفاظ على سلامة اللاعبين، وعليه فإن المطلوب منهم تجنّب الاحتكاك الجسدي أيضا.

ومن القواعد الأساسية أيضا أنه لا يُسمح بضرب الكرة بالرأس سواء عن قصد أو دون قصد، ولا يجوز أن ترتفع فوق مستوى الكتفين.

كما لا يُسمح للحارس بمغادرة منطقة المرمى، ويُمنع المدافعين أو المهاجمون من دخولها لتجنّب الاحتكاكات.

وقال فيري "كرة قدم المشاة نشاط يملأ الفراغ الذي يشعر به كثيرون عند التقاعد، هنا لن يفوز أحد بدوري الأبطال أو ما يشبهه، لكن الغاية هي ممارسة الرياضة معا، والتواصل الاجتماعي، والاستمتاع بما تقدّمه الحياة".

وأضاف "بدأت بإقناع اللاعبين القدامى وزملائي السابقين وحتى المارة في الشوارع بالانضمام، كنت أقترب منهم وأقول هل تحبون كرة القدم؟ كان الجواب دائما لركبتين تؤلمانني، عندي إصابات، عندي آلام، فكنت أجيبهم أنا أتحدث عن كرة القدم المشاة".

وأوضح فيري "بدأنا قبل عام ونصف العام، والآن أصبح لدينا فريق يضم أكثر من 30 لاعبا. النمو كان مذهلا".

لاعبون فوق الثمانين

وبحسب "ماركا" فإن إسبانيا شهدت بروز عدة أندية أبرزها تريس كانتوس الذي نشأ في أحد الأحياء الواقعة شمال العاصمة مدريد، ويضم لاعبين في الثمانينيات من العمر.

وقال أرسينيو (82 عاما) وهو أكبر لاعب في الفريق "ها نحن نستمتع بالحياة ونشعر بالسعادة. سنعيش ما تبقّى لنا من سنوات منحنا إياها الله على أكمل وجه".

أما زميله خوسيه الذي يصغره بعام واحد، فقال "هذه اللعبة جعلتنا نشعر بأننا أصغر بعشر سنوات على الأقل، الشيء الوحيد الذي أندم عليه هو أني لم أعرفها قبل خمس سنوات، لأن الجسم الآن بدأ يُظهر بعض آثار الزمن من هشاشة في الكاحل وعملية فتق، كل ذلك يسلب الجسم بعض القوة".

وأضاف "لكن لأن هذه الرياضة تعتمد على الذكاء أكثر من القوة، لا نزال نملك القدرة على المنافسة حتى إن فقدنا شيئا من الحماس والطاقة التي لدى الشباب".

وتابع مبتسما "عندي الكثير من كرة القدم هنا" وأشار إلى رأسه، "لكن هذه لم تعد تساعدني دائما" مشيرا إلى ساقيه.

ويتدرب الفريق مرتين في الأسبوع، واللافت أن بعض من يشاركون فيه يأتون مباشرة بعد جلسة غسيل كلى، وفق الصحيفة.

وبعد نهاية كل مران يأتي ما يسميه اللاعبون "الشوط الثالث"، وهو الجلوس مع الأصدقاء لتناول المشروبات وتبادل أطراف الحديث.

وبإمكان الأشخاص ممن هم فوق سن الخمسين عاما ممارسة هذه اللعبة.