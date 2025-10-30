موعد مباراة الهلال ضد الشباب بالدوري السعودي والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يلتقي الهلال مع ضيفه الشباب في "ديربي الرياض" ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين لموسم 2025-2026.

يدخل "الزعيم" هذه المباراة للاستمرار في نتائجه الإيجابية، لتقليص الفارق مع النصر المتصدر برصيد 18 نقطة.

في المقابل، يأمل الشباب في العودة إلى المسار الصحيح بعد 3 تعادلات وهزيمتين وفوز وحيد في الدوري هذ الموسم.

موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

تقام المباراة غدا الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب "المملكة أرينا" في الرياض.

وتنطلق صافرة بداية للديربي الساعة (17:50) مساء بتوقيت السعودية والدوحة، الساعة (18:50) مساء بتوقيت الإمارات.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الهلال والشباب

تمتلك شبكة قنوات "ثمانية" حقوق بث مباريات الدوري السعودي.

Thmanyah 1HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة -لحظة بلحظة- عبر التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ومن المنتظر أن يعود إلى صفوف الهلال عدد من اللاعبين في مقدمتهم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وسالم الدوسري، بعد تعافيهما من الإصابة.

يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يأتي الشباب في المركز الـ12 برصيد 6 نقاط.

وكان الهلال فاز على الأخدود في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف نظيف سجله المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، من ركلة جزاء ليعبر الفريق إلى ربع النهائي.

المواجهات السابقة بين الهلال والشباب

فوز الهلال في 46 مباراة

فوز الشباب في 14مباراة

التعادل في 20 مباراة

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد الشباب

بونو، اليامي، كوليبالي، تمبكتي، هيرنانديز، سافيتش، نيفيز، ناصر الدوسري، ليوناردو، مالكوم، نونيز.

تشكيلة الشباب المتوقعة ضد الهلال

غروهي، بالعبيد، هويدت، الراجح، الغليميش، عدلي، فنسنت سيرو، أوناي هيرنانديز، معتوق، كاراسكو، براونهيل.