مدة غياب وطبيعة إصابة بيدري نجم برشلونة

تعرّض لاعب وسط برشلونة الإسباني بيدري لإصابة بعضلات فخذه الأيسر ستُبعده عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، بحسب تقارير صحفية أمس الأربعاء.

وكتب حامل لقب الدوري الإسباني في حسابه الرسمي "تعرض لاعب الفريق الأول بيدري لتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى. وسيحدد تعافيه موعد عودته إلى الملاعب".

وكتبت صحيفة أرا الكتالونية أن اللاعب الموهوب بدأ -أمس الأربعاء- برنامجا تدريبيا خاصا في صالة الألعاب الرياضية للتعافي من المشكلة البدنية التي تعود إلى مباراة الكلاسيكو الأحد الماضي في ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد (1-2)، التي أنهاها منهكا وطُرد في نهايتها بسبب حصوله على إنذارين.

وتابعت أن بيدري (22 عاما) سيغيب عن مواجهة إلتشي في ملعب مونتجويك نهاية هذا الأسبوع بسبب الإيقاف، كما سيغيب على الأقل عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بروج البلجيكي، والدوري الإسباني ضد سلتا فيغو في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني قبل فترة التوقف الدولي منتصف الشهر المقبل.

وتضاف إصابة بيدري إلى قائمة الغيابات الطويلة في صفوف الفريق الكتالوني التي تضم البرازيلي رافينيا والإسباني غافي والألماني مارك أندريه تير شتيغن، والدانماركي أندرياس كريستنسن.

ويعمل المدرب الألماني هانزي فليك على استعادة المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، وداني أولمو، وحتى الحارس جوان غارسيا قبل مواجهة إلتشي.

وكان فليك اعتمد على بيدري أساسيا في المباريات الـ13 التي خاضها برشلونة حتى الآن في الليغا ودوري الأبطال. ولم يخض أي لاعب دقائق أكثر من بيدري، الذي يُعدّ مايسترو وسط برشلونة.

وكان آخر مشاكل بيدري البدنية عبارة عن التواء في الركبة خلال كأس أوروبا.