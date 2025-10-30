مبابي نجم ريال مدريد يشرح سبب بقائه عازبا

تحدث كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بصراحة عن حياته العاطفية وصعوبة الحفاظ على العلاقة في ظل شهرته الواسعة.

وفي مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية، اعترف الفرنسي بأن كرة القدم هي التي فرضت عليه أسلوب حياته، وأن مسيرته المهنية كانت أولويته.

وقال مبابي "كل شخص يبني حياته بشكل مختلف. اخترتُ التركيز على كرة القدم والاستفادة القصوى من مسيرتي.. ربما أكون مخطئا، وربما أكون مُصيبا. الزمن كفيل بإثبات ذلك".

أوضح الدولي الفرنسي أن الشهرة تُصعّب العلاقات "هناك خيط رفيع بين الارتياب والمراقبة. بعض الناس يريدون إيذاءك، لكن ليس الجميع. لا تُفكّر كثيرا في الأمر، بل انطلق".

تأمّل مهاجم منتخب فرنسا في صعوبة إيجاد الشريك المناسب في ظلّ تركيز أنظار العالم عليك. وأضاف " الحياة لعبة حظ. كثيرا ما يُقال إن الجريء ينجح، لذا عليك المحاولة. ما هو صعب في كرة القدم قد يكون أصعب عند التعامل مع نظرات الآخرين".

تحدث لاعب باريس سان جيرمان وموناكو السابق أيضا عن خوفه من ارتكاب الأخطاء علنا. " ارتكاب الأخطاء أمر وارد، وإذا ارتكبتها، عليّ النهوض مجددا".

في السياق ذاته، أقرت والدة مبابي فايزة العماري بصعوبة العثور على شريكة حياة مناسبة لابنها. وقالت "سألته مؤخرا إن كان لديه صديقة. فأجاب: هل تُرى صديقة في هذه الفوضى؟. لقد أقام عدة علاقات بالفعل، والأمر ليس سهلا علينا جميعا".

الأداء في الميدان

على أرض الملعب، بدأ مبابي موسم 2025-2026 بقوة، إذ سجّل 3 أهداف في 3 مباريات مع ريال مدريد، ويواصل إظهار براعته الهجومية. علاوة على ذلك، تفوّق على تييري هنري كثاني أفضل هداف تاريخي للمنتخب الفرنسي، برصيد 52 هدفا.

سيتسلم اللاعب جائزة الحذاء الذهبي غدا الجمعة، قبل يوم من استضافة ريال مدريد لفالنسيا في الدوري الإسباني. سجل الفرنسي 31 هدفا مع ريال مدريد في موسم 2024-2025، مما يجعله هداف أوروبا هذا الموسم.

سيُقام تكريم شخصي كبير له في قاعة كبار الشخصيات بملعب سانتياغو برنابيو. وسيكون رئيس النادي فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق تشابي ألونسو من بين الحضور، إلى جانب زملائه في النادي.

إعلان

يُذكر أن قائد المنتخب الفرنسي فاز الموسم الماضي بجائزة بيتشيتشي (أفضل هداف في الدوري الإسباني)، متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي.

ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني بعد 10 جولات برصيد 27 نقطة (9 انتصارات وخسارة واحدة)، متقدما بـ5 نقاط على برشلونة، سيستضيف فالنسيا بعد غد السبت.

وفاز النادي الملكي 2-1 على الفريق الكتالوني بعد مباراة كلاسيكو متوترة يوم الأحد الماضي، شهدت تسجيل كيليان مبابي رافعا رصيده إلى 19 هدفًا في جميع المسابقات.