لاعبون لم يشاركوا دقيقة واحدة مع فرق كبيرة

في عالم كرة القدم المليء بالانتقالات المثيرة والأرقام الضخمة، لا تنتهي القصص عند التوقيع على العقود أو رفع القميص أمام الجماهير.

فهناك حالات نادرة وغريبة للاعبين انتقلوا إلى أندية كبيرة أو متوسطة، لكنهم غادروها دون أن تطأ أقدامهم أرض الملعب ولو لدقيقة واحدة. أسباب ذلك تنوعت بين الفشل الطبي والخلافات الإدارية والقرارات المفاجئة، وأحيانا مجرد سوء حظ.

فيما يلي أبرز الأسماء التي حملت قمصان أندية جديدة، لكن دون أن تُمنح فرصة الظهور رسميا:

إيفان غارني (ريال مدريد 1998): اللاعب الكرواتي انتقل من ريال بيتيس إلى كوفنتري في 1998 مقابل أكثر من 4 ملايين يورو، لكن ريال مدريد دفع أكثر بقليل واستقطبه دون أن يمنحه دقيقة واحدة على أرض الملعب.

رودريغو (ريال مدريد 1998): البرازيلي الذي انضم إلى ريال مدريد عام 1998، غادر بعد عام كامل إلى بلد الوليد دون أن يشارك في أي مباراة بقميص "الملكي".

غابي ميليتو (ريال مدريد 2003): وقع اللاعب الأرجنتيني عقده بالفعل، لكن أطباء ريال مدريد رفضوا الصفقة بعد فحص ركبته، ليُلغى التوقيع بعد يومين فقط.

رايت (سامبدوريا 2006): اللاعب الإيطالي وقّع لسامبدوريا في صيف 2006، لكنه غادر إلى أتلانتا بعد شهر فقط دون أي ظهور رسمي.

سيلفان ويلتورد (ديبورتيفو لاكورونيا 1996): وقّع الفرنسي مع ديبورتيفو وقُدّم رسميا، لكنه أُعير على الفور إلى رين دون أن يلعب دقيقة واحدة في الليغا.

سيرجي غوارديولا (برشلونة 2015): انضم إلى الفريق الرديف لبرشلونة، لكن النادي أنهى عقده بعد ساعات من التوقيع بسبب منشورات سابقة مسيئة للنادي على مواقع التواصل.

كيفن برينس بواتينغ (جنوى 2010): وقّع الغاني مع جنوى، ثم أُعير بعد أسابيع إلى ميلان الذي اشتراه لاحقا مقابل 7.5 ملايين يورو دون أن يلعب أي مباراة بقميص جنوى.

إدغار كونغو (ريال مدريد 1999): تعاقد ريال مدريد مع المهاجم الكولومبي مقابل 5 ملايين يورو، لكنه قضى معظم وقته معارا وعاد موسم 2001 دون أن يشارك رسميا.

أنطونيو كاسانو (هيلاس فيرونا 2017): بعد أسبوعين فقط من توقيعه مع هيلاس فيرونا، أعلن النجم الإيطالي اعتزاله قبل أن يخوض أي مباراة.

مارتن ديميكيليس (أتلتيكو مدريد 2013): بعد 16 يوما فقط من انضمامه وتقديمه رسميا، رحل الأرجنتيني إلى مانشستر سيتي دون أن يرتدي قميص "الروخي بلانكوس" في أي مباراة.

لويس فيغو (يوفنتوس وبارما 1995): وقّع البرتغالي في الوقت نفسه مع يوفنتوس وبارما، لكن الخلاف القانوني بين الناديين أجبره على الانضمام إلى برشلونة بدلا منهما.

جون أوبي ميكيل (مانشستر يونايتد 2006): أعلن مانشستر يونايتد التوقيع معه رسميا، لكن تشلسي تدخل مؤكدا وجود اتفاق مسبق، لينضم النيجيري في النهاية إلى "البلوز" دون أن يلعب مع "الشياطين الحمر".

ديوغو جوتا ورافاييل سانتوس بوري (أتلتيكو مدريد 2016): قدمهما النادي الإسباني معا، لكنّ كليهما رحل معارا قبل أن يخوض أي مباراة رسمية، لينتهي بهما المطاف في بورتو وريفربليت على التوالي.

مارتن سكرتل (أتلانتا 2019): وقع مع أتلانتا في أغسطس/آب 2019، لكن إصاباته المتكررة جعلت النادي ينهي عقده بعد شهر واحد دون ظهور رسمي.

جوني (أتلتيكو مدريد 2018): اشتراه الأتلتيكو من سيلتا فيغو ثم أعاره في اليوم التالي إلى ولفرهامبتون، الذي اشتراه لاحقا دون أن يلعب دقيقة واحدة في مدريد.

كيريسون (برشلونة 2009): ضمّه برشلونة مقابل 14 مليون يورو، لكنه لم يرتدِ القميص الكتالوني قط، إذ قضى 5 سنوات من عقده معارا لأندية مختلفة.

روبرتو أيالا (فياريال 2007): انضم المدافع الأرجنتيني في صفقة مجانية، لكن ريال سرقسطة دفع الشرط الجزائي بعد أيام ليحصل على خدماته دون أن يظهر مع "الغواصات الصفراء".

انضم المدافع الأرجنتيني في صفقة مجانية، لكن ريال سرقسطة دفع الشرط الجزائي بعد أيام ليحصل على خدماته دون أن يظهر مع "الغواصات الصفراء". مايكل سياني (سبورتنغ لشبونة 2015): وقّع مع الفريق البرتغالي في يوليو/تموز، لكنه انتقل بعد أسابيع قليلة إلى إسبانيول دون أي مشاركة رسمية.