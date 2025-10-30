روبينيو موهبة فرنسية يتفوق على لامين جمال

أصبح اللاعب الواعد لفريق أولمبيك مرسيليا الفرنسي روبينيو فاز أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفين في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي لكرة القدم منذ عام 1947.

نجح روبينيو في انتزاع التعادل ضد أنجيه (2-2) بهدفين، ليصبح أصغر لاعب (18 عاما و254 يوما) يحقق ثنائية مع مرسيليا في "الليغ 1" متخطيا رقم ماكسيم لوبيز القياسي (19 عاما و147 يوما).

ويقول لاعب منتخب فرنسا تحت 20 عاما، الذي يُمكنه تمثيل السنغال وغينيا بيساو بفضل أصول والديه، "أنا ممتن لثقة المدرب، عليّ أن أُثبت له قدرتي على تحقيق إنجازات عظيمة".

أرقام لافتة

سجل روبينيو 4 أهداف وصنع هدفين آخرين خلال 225 دقيقة لعبها هذا الموسم.

بمعنى آخر، يُساهم في هدف كل 37.5 دقيقة، وهذا يفوق بكثير نسبة لاعبين موهوبين مثل لامين جمال (كل 78 دقيقة)، وإيستيفاو (كل 134 دقيقة)، وماستانتونو (كل 300 دقيقة).

ويعد روبينيو أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في أوروبا من مواليد عام 2007، ويأتي في المرتبة الثانية بعد لامين جمال لاعب برشلونة.

وانضم روبينيو إلى سوشو في عام 2022 قبل أن يتعاقد مع مارسيليا في عام 2024.

وبعد المباراة صرح مدرب مرسيليا روبرتو دي زيربي "أُكنُّ عاطفة خاصة لروبينيو فاز. لديه صفتان أُحبهما: الطموح والرغبة في التطور. إنه يُفاجئنا باستمرار. دخوله إلى ملعب فيلودروم في سن الـ18، كما يفعل، ليس بالأمر السهل نحن سعداء للغاية".

كان دي زيربي، هو من منحه أول فرصة له في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وهو لا يزال في الـ17 من عمره، حيث انتهى به الأمر بالتسبب في ركلة جزاء ضد ستراسبورغ والفوز بجائزة أفضل لاعب.

محط أنظار كبار البريميرليغ

ووفقا لصحيفة "لا بروفانس"، رفض مارسيليا عروض إعارة متعددة لفاز في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك عروض من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول في يناير/كانون الثاني 2025.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في مركز روبرت لويس دريفوس التدريبي قوله "إذا نظرت إلى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، فلن تجد لاعبا آخر من مواليد عام 2007 مثله تماما. إنه سريع وقوي وشجاع، ويتحسن فنيا كل أسبوع".

وبحسب ما نقلته صحيفة "لا مينوت أو إم"، أكد دي زيربي "أنه ليس هنا لكي نبيعه إلى إنجلترا في الصيف. إنه يلعب لأنه لاعب جيد، وقد كان كذلك بالفعل العام الماضي. نحن فقط نساعده على اتخاذ الخطوة التالية".

مع غياب غويري للإصابة، سيتنافس فاز مباشرة مع بيير إيمريك أوباميانغ على أحد مركزي الهجوم.

موهبة تتطور

مع ذلك، يحث مدرب مارسيليا على توخي الحذر "يجب ألا نضغط عليه. إذا منحته مكانا أساسيا، وإذا بقي هذا الصيف.. لأنه جاهز ويستحق ذلك. لستُ مدربا ينظر إلى إنجازات الماضي. يلعب لأنه قوي، وليس لأننا نفكر في بيعه مستقبلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد أثبت بالفعل أنه لاعب أساسي في هذا الفريق".

ليس دي زيربي الوحيد المعجب باللاعب، إذ يقول زميله ماسون غرينوود "إنه نجم، يخلق أجواء رائعة في كل مرة يشارك فيها. إنه مذهل! مباراة تلو الأخرى، يتحسن مستواه!".

وأضاف "لقد كان رائعا مؤخرا، خاصة عندما يدخل كبديل. نحتاج إلى هذه الطاقة في الشوط الثاني".

بينما يقول زميله الآخر مات أورايلي "إن وجود لاعب مثله، يضغط بقوة ويبذل قصارى جهده من أجل الفريق، أمرٌ بالغ الأهمية".

بدوره، صرح زميله كيليان عبد الله لصحيفة ليكيب "نقطة قوته الرئيسية هي السرعة والرأس. إنه بارع جدا في ذلك".

ويشير سيلفان مونسورو، مدرب فريق سوشو الاحتياطي، "لقد احتضنه أوباميانغ، وهو سعيد برؤية تلميذه يسير على خطاه، خاصة وأنهما يلعبان بأسلوب مشابه".