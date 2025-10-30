حفيد الأسطورة كلاي ينجح في التقليد ويخفق في الفوز

تعادل الأميركي نيكو علي والش، حفيد أسطورة الملاكمة محمد علي، مع منافسه التايلندي كيتيساك كلينسون في نزال أقيم اليوم الأربعاء في أرانيتا كوليسيوم في مدينة كيزون في مانيلا بمناسبة الذكرى الـ50 لمواجهة ثريلا الشهيرة.

وقبل نصف قرن، دافع محمد علي بنجاح عن لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل في نفس المكان، مواجها جو فريزر في الفصل الأخير من ثلاثيتهما وبعد 14 جولة شاقة، انتصر علي بالضربة القاضية الفنية أمام جمهور فلبيني هادر.

وعلى عكس فيلم "إثارة في مانيلا" الأصلي، لم ينته النزال برفع أحد أفراد سلالة محمد علي يده بعد أن انتهت المواجهة بالتعادل بأغلبية الأصوات.

فبعد 50 عاما، دخل والش صاحب 11 فوزا وخسارتين الحلبة نفسها تكريما لهذا الإرث، ولكن مثل جده، واجه مقاومة أشد من المتوقع من كلينسون 10 انتصارات وهزيمتين وتعادل واحد.

وبعد 8 جولات من التنافس، منح أحد القضاة النتيجة 77-75 لكلينسون، بينما منحها القاضيان الآخران 76-76، وأدى ذلك إلى تعادل بالأغلبية.

وأعرب علي والش عن إحباطه من النتيجة في أعقاب النزال مباشرة، وقال للصحفيين: "أعتقد أنه كان فوزا واضحا. أنا سعيد لأن الجماهير استمتعت بالنزال. أعتقد أنه كان أداء مهيمنا. لقد صُدمت بالقرار".

ورغم أن النتيجة لم تكن كما تمنى، إلا أن والش كان ممتنا لاستقبال الجماهير الفلبينية الحار الذي هتف باسمه طوال المواجهة. كما أعرب عن رغبته في العودة إلى الفلبين مستقبلا.

وقال "لم أكن هنا اليوم لولا الله وجدي، لذا أود أن أشكر جدي على تنظيم عرض مذهل قبل 50 عاما في هذه الساحة، شكرا لكم على استضافتي، وآمل أن أعود قريبا".