تجاهل ميسي ورونالدو.. مودريتش يكشف قائمة أساطيره الخمسة

في خطوة فاجأت الكثيرين من عشاق كرة القدم، تجاهل النجم الكرواتي لوكا مودريتش الثنائي الأعظم في العصر الحديث ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عند اختياره أفضل خمسة لاعبين في تاريخ اللعبة.

يُعد لوكا مودريتش أحد أكثر لاعبي خط الوسط أناقة وذكاء في جيله، وقد كشف مؤخرا عن قائمته الخاصة لأعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، والتي عكست ذوقه الكلاسيكي وتكوينه الفني منذ بداياته.

مودريتش يكشف قائمة أساطيره الخمسة في كرة القدم

النجم الكرواتي صاحب الكرة الذهبية المولود في عام 1985، والذي نشأ بالتزامن مع بروز أساطير التسعينيات وبداية الألفية، وبعد مسيرة مذهلة تجاوزت العقد مع ريال مدريد حصد خلالها كل الألقاب الممكنة، قرر مشاركة الأسماء التي ألهمته وأثّرت في رحلته الكروية.

1- دييغو مارادونا

اعتبر مودريتش أن مارادونا كان "سحرا متحركا"، وقال عنه في تصريح سابق "قابلت دييغو مارادونا وكنت معه عدة مرات. إنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم".

الكرواتي أشاد بقدرة مارادونا الفريدة على المراوغة وصنع الفارق بلمساته الخارقة، مشيرا إلى أنه كان أحد الأسباب التي جعلته يعشق اللعبة منذ طفولته.

2- فرانشيسكو توتي

من بين الأسماء التي اختارها مودريتش كان فرانشيسكو توتي أسطورة روما، والذي اعتبره مثالا للفن والولاء، وقال في هذا الصدد "كنت أحب أسلوبه، واللعب ضده كان تجربة لا تُنسى. تبديل القمصان والدردشة معه كانت لحظة فريدة بالنسبة لي".

يرى مودريتش أن توتي جمع بين الموهبة الفنية العالية والرؤية المذهلة في الملعب، مما جعله أحد رموز كرة القدم الأوروبية.

3- رونالدو نازاريو

وفي إشارة واضحة لميوله الكروية القديمة، أكد مودريتش أن الظاهرة البرازيلية رونالدو كان مصدر إلهامه الأول في الهجوم، قائلا "لقد لعبت مع كريستيانو، لكنه (رونالدو نازاريو) كان المفضل لدي عندما كبرت وقعت في حب لعبه".

ورغم مسيرته التي عرقلتها الإصابات، فإن مودريتش يرى أن رونالدو كان ظاهرة حقيقية لا تتكرر، استطاع أن يجمع بين القوة والسرعة والدقة في آنٍ واحد.

4- زفونيمير بوبان

لم ينس مودريتش جذوره الكرواتية، فاختار مواطنه زفونيمير بوبان الذي قاد جيل كرواتيا الذهبي في مونديال 1998، وقال عنه "بوبان بالنسبة لي هو رقم واحد مع كرواتيا خلال طفولتي. ألهمنا جميعا لنحلم بأن نصبح لاعبين كبارا".

Legendary picture of Luka Modrić and his idol Zvonimir Boban pic.twitter.com/MpQb0VjPvY — Ante🥉🥈🥉 (@AnthonyZoric) September 26, 2018

بوبان، الذي صنع مجده مع ميلان، يبقى في نظر مودريتش أحد الرموز التي فتحت الطريق أمام جيل جديد من الموهوبين في بلاده.

5- زين الدين زيدان

أما الاسم الأخير في القائمة فكان زين الدين زيدان مدربه السابق في ريال مدريد وأحد أكثر من أثروا في مسيرته.

وقال النجم الكرواتي عنه "كل نصيحة يقدمها زيدان تشبه غبار الذهب. كان قدوتي منذ أن كنت طفلا، وأحد أفضل من لمس الكرة في التاريخ".

اختيار زيدان لم يكن مفاجئا، فالعلاقة بين النجم الفرنسي ومودريتش تجاوزت حدود الملعب، إذ تربطهما روح كروية واحدة قائمة على الأناقة والهدوء والإبداع.

تجاهل لافت لميسي ورونالدو

رغم أنه لعب بجوار كريستيانو رونالدو لسنوات في ريال مدريد، وشهد مجده في البطولات، فإن مودريتش لم يضعه ضمن قائمته، كما غاب اسم ليونيل ميسي أيضا، في قرار يعكس تقدير الكرواتي لأساطير ما قبل جيل الألفية، أولئك الذين شكلوا أساس عشق الكرة لديه، ويرى الكرواتي الجمال في الفن أكثر من الأرقام، وفي الإلهام أكثر من الألقاب.