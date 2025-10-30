الكشف عن تميمة كأس العالم تحت 17 عاما بقطر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) النقاب عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما التي تنطلق في قطر يوم الاثنين المقبل، في أول نسخة تقام بالنظام الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخبا وطنيا.

وترمز "بومة الصحراء" إلى الدور المهم الذي يلعبه كشافو مواهب كرة القدم في تمهيد الطريق لنجوم المستقبل، والذي غالبا ما يتم تجاهله ويستهان به.

وتمثل التميمة الرسمية للبطولة تكريما للاعب الصربي السابق والخبير التكتيكي فيليبور "بورا" ميلوتينوفيتش، الذي قاد 5 منتخبات وطنية مختلفة في 5 نسخ متتالية من كأس العالم بين عامي 1986 و2002، قبل أن يساهم بشكل كبير في تطوير كرة القدم القطرية من موقع المدرب وكشاف المواهب على حد سواء.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم أن ما أحرزته قطر من تقدم ملحوظ في منظومة كرة القدم العالمية "يمكن أن يعود جزئيا إلى الأسطورة ميلوتينوفيتش، الذي كان قدم خدمات استشارية وإرشادية جليلة لكرة القدم القطرية، وقدم دعما قيما لمختلف الجهات الفاعلة في اللعبة قي قطر، حيث يقيم منذ عام 2009".

كما كان لميلوتينوفيتش دور بارز في نجاح قطر في استضافة كأس العالم 2022، وقد عمل كمستشار وكسفير لأكاديمية أسباير المرموقة، التي كانت بمثابة مركز فني وحاضنة للمواهب التي شكلت العمود الفقري للمنتخب القطري المتوج بكأس آسيا مرتين متتاليتين والمتأهل مؤخرا لبطولة كأس العالم 2026.

وعلى غرار بورا، تمتاز بومة بالحكمة والخبرة والتبصر، حيث تجوب سماء كرة القدم طولا وعرضا بحثا عن نجوم المستقبل، مستعينة في ذلك بنظراتها الحادة التي تمكنها من اكتشاف الجيل القادم من اللاعبين ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم.

ومن خلال طلة لا تخطئها العين وشعر وافر متدفق ونظارات تشير إلى حضور متفرد، تمثل بومة -جنبا إلى جنب مع بورا- رمزا مثاليا لهذه النسخة التاريخية من المسابقة، والتي ستقف شاهدة على أول تألق للمواهب الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية.

وتعتبر بومة بمثابة تكريم مثالي لميلوتينوفيتش ولجميع من يسخّرون خبراتهم ورؤيتهم وبصيرتهم في سبيل اكتشاف المواهب الكروية في مختلف البيئات والسياقات.

يذكر أن النسخ السابقة من هذه البطولة كانت بمثابة منصة مثالية لتألق لاعبين موهوبين شقوا طريقهم بثبات إلى سماء النجومية، ومن أبرزهم جيانلويجي بوفون ولويس فيغو وتشافي هيرنانديز وإيدن هازارد وأندريس إنييستا ونيمار ورونالدينيو وسون هيونغ مين وفرانشيسكو توتي.