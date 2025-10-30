استعان الإنجليزي فيل فودين لاعب مانشستر سيتي بعدد من المختصين لإزالة شائعات وقصص مفبركة مروّعة من مواقع التواصل الاجتماعي، طالت أطفاله.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فودين (25 عاما) تواصل مع فريق قانوني متخصص لمحو عدة منشورات، بدأت بالإعلان عن وفاة ابنه الأكبر روني ذي الأعوام الستة، انتشرت على موقع "فيسبوك".

الذكاء الاصطناعي يحول حياة فودين لاعب السيتي إلى كابوس

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ تواصلت هذه المنشورات "المقززة" على حد وصف زوجته ريبيكا كوك، فقد نشر حساب على منصة "إكس" يحمل اسم "عاشق مانشستر سيتي" تصريحا مزوّرا عن فودين قال فيه أن ابنته ترو (4 أعوام) مصابة بمرض السرطان.

وتطوّرت الحادثة إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تم نشر صور مفبركة تم إنشاؤها بتقنيات الذكاء الاصطناعي ظهر فيها فودين وريبيكا وهما يبكيان، مما جعل اسم اللاعب الإنجليزي يتصدر قوائم البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع البحث الشهير "غوغل".

وتلقى فودين عددا هائلا من الرسائل والاستفسارات حول صحة أطفاله، وهو ما دفع ريبيكا (24 عاما) للرد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وكتبت ريبيكا "نحن على علم بالصفحات والحسابات التي تروّج لهذه القصص. إنها كاذبة تماما ومقلقة للغاية، لا أفهم كيف يمكن لأي شخص أن يختلق مثل هذه الأمور، خصوصا حين يتعلق الأمر بأطفال. إنه أمر مقزز".

وأضافت "نحن جميعا بخير والحمد لله، نشكر كل من عبّر عن قلقه. نقوم بكل ما بوسعنا لإيقاف هذه الأكاذيب".

وطالبت ريبيكا المتابعين بالإبلاغ عن أي منشورات أو صفحات تروّج لتلك الشائعات المزيّفة.

يُذكر أن فودين وريبيكا لديهما طفل ثالث يُدعى فيل جونيور.

وعلى الصعيد الرياضي شارك فودين أمس الأربعاء لمدة 27 دقيقة في المباراة التي فاز فيها فريقه مانشستر سيتي على سوانزي سيتي (3-1) لحساب الدور الرابع من منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وشارك فودين مع "السيتيزنس" في الموسم الحالي في 11 مباراة بجميع البطولات بواقع 817 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأندية.