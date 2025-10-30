شاهد.. لاعب ينجو بطريقة غريبة من عملية اختطاف بروسيا

تعرض لاعب زينيت سانت بطرسبرغ أندريه موستوفوي لعملية اختطاف من طرف عصابة لكنه أفلت منهم بطريقة مثيرة للدهشة.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن الحادثة وقعت بالقرب من متجر فاخر في جزيرة كريستوفسكي، عندما كان موستوفوي يسير في الشارع بعد خروجه من متجر فاخر الخميس 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عندما هاجمه بعض الرجال المقنعين وحاولوا إجباره على ركوب سيارة، كما ظهر في لقطات كاميرات المراقبة.

ونجا اللاعب البالغ من العمر (27 عاما) بأعجوبة، بفضل رد الفعل السريع للاعب كرة القدم وصديقه لاعب هوكي الجليد ألكسندر غراكون الذي تدخل على الفور وسحب صديقه ودفع المهاجمين بعيدا.

😳На игрока «Зенита» Андрея Мостового совершили вооружённое нападение в Петербурге, пытаясь похитить его прямо из «Гелика». Футболисту удалось отбиться с помощью прохожего и сбежать, а спустя всего 3 дня он вышел в стартовом составе и забил пяткой в… https://t.co/ET6Mk5tqKR pic.twitter.com/ntRypg9X1D — LiveResult.Ru (@LiveResultRu) October 27, 2025

وأفادت الصحافة الروسية بأن موستوفوي وغراكون فوجئا بثلاثة رجال ملثمين قفزوا من شاحنة صغيرة لمحاولة إيقافهما. كانت نيتهم ​​إجبارهما على ركوب السيارة لاختطافهما، لكن رد فعلهما السريع أحبط المحاولة.

وأوضحت والدة موستوفوي لصحيفة "كي بي-بطرسبورغ" أنه "تمكن من الفرار بسرعة".

لم تؤثر الحادثة على موستوفوي، حيث سجّل هدفا في مرمى دينامو موسكو بعد 3 أيام فقط من نجاته من محاولة الاختطاف.

القبض على المجرمين

وأوضحت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، إيرينا فولك، أن محاولة الاختطاف دبرها طالب في السنة الثانية بجامعة محلية، من سكان منطقة لينينغراد، والذي تواصل مع الخاطفين عبر تطبيق "تليغرام".

لاحقا أُلقي القبض على المجرمين بعد محاولتهم اختطاف ابن أحد السياسيين.

فبعد فشلهم في المحاولة الأولى، حاول المجرمون مرة أخرى، فاختطفوا سيرجي سيليجين، صهر سياسي محلي معروف.

تمكنوا في البداية من اختطافه، وبعد مطالبتهم بـ10 ملايين روبل (110 آلاف يورو)، أعطاهم سيرجي ما كان بحوزته (حوالي ألفي يورو).

استمرت عملية الاختطاف، وعندما بدأ تبادل الأموال تدخلت الشرطة واعتقلت 4 من الخاطفين، وأُلقي القبض على الخامس بعد ذلك بوقت قصير.