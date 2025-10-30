المغربي بلال نذير في صحة جيدة بعد سقوطه المرعب

أوضح نادي مرسيليا أن اللاعب المغربي الشاب بلال نذير في صحة جيدة بعد سقوطه أرضا بشكل مفاجئ، في مباراة الفريق ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.

وتوقفت المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) إثرها، حيث هرع الجهاز الطبي للفريق لنقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الفحوص اللازمة.

ولاحقا، أعلن مرسيليا -الخميس- أن نذير في حالة صحية جيدة، لكنه لا يزال يخضع لـ"فحص طبي شامل".

وأوضح النادي في بيان له على موقعه الرسمي أن "اللاعب لم يفقد وعيه أثناء الحادث"، مشيرا إلى أن "جميع علاماته الحيوية كانت طبيعية". ونوّه أن "حالته الصحية جيدة".

وأفاد النادي بأن "نذير لا يزال تحت المراقبة لإتمام هذا الفحص"، مؤكدا أنه سيتم إصدار بيان جديد عند توفر معلومات إضافية.

دخل نذير الذي مثّل منتخب المغرب لما دون 23 عاما، في الدقيقة 76 من عمر المباراة، قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 86 من دون أي تدخل، ليجتمع حوله اللاعبون من الفريقين وسط علامات صدمة قبل أن يتم إخراجه على نقالة.

ولم يخف مدرب مرسيليا، الإيطالي روبرتو دي تزيربي تأثره عقب نهاية اللقاء خلال المؤتمر الصحفي "لقد استعاد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوص طبية. نحن جميعا قلقون ونتمنى أن لا يكون الأمر خطيرا".