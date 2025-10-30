رياضة|الدوري الفرنسي|فرنسا

المغربي بلال نذير في صحة جيدة بعد سقوطه المرعب

Marseille's French midfielder #26 Bilal Nadir is surrounded by Angers' and Marseille's players after collapsing during the French L1 football match between Olympique de Marseille (OM) and SCO Angers at the Velodrome stadium in Marseille, southern France, on October 29, 2025.
المغربي نذير سقط بشكل مفاجئ، في مباراة فريق مرسيليا ضد أنجيه (الفرنسية)
Published On 30/10/2025
آخر تحديث: 18:04 (توقيت مكة)

أوضح نادي مرسيليا أن اللاعب المغربي الشاب بلال نذير في صحة جيدة بعد سقوطه أرضا بشكل مفاجئ، في مباراة الفريق ضد أنجيه في الدوري الفرنسي.

وتوقفت المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) إثرها، حيث هرع الجهاز الطبي للفريق لنقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي الفحوص اللازمة.

ولاحقا، أعلن مرسيليا -الخميس- أن نذير في حالة صحية جيدة، لكنه لا يزال يخضع لـ"فحص طبي شامل".

وأوضح النادي في بيان له على موقعه الرسمي أن "اللاعب لم يفقد وعيه أثناء الحادث"، مشيرا إلى أن "جميع علاماته الحيوية كانت طبيعية". ونوّه أن "حالته الصحية جيدة".

Marseille's French midfielder #26 Bilal Nadir is evacuated after collapsing escorted by Marseille's Danish midfielder captain #23 Pierre-Emile Hojbjerg during the French L1 football match between Olympique de Marseille (OM) and SCO Angers at the Velodrome stadium in Marseille, southern France, on October 29, 2025.
نقل اللاعب المغربي إلى المستشفى لتلقي الفحوص اللازمة (الفرنسية)

وأفاد النادي بأن "نذير لا يزال تحت المراقبة لإتمام هذا الفحص"، مؤكدا أنه سيتم إصدار بيان جديد عند توفر معلومات إضافية.

دخل نذير الذي مثّل منتخب المغرب لما دون 23 عاما، في الدقيقة 76 من عمر المباراة، قبل أن يسقط أرضا في الدقيقة 86 من دون أي تدخل، ليجتمع حوله اللاعبون من الفريقين وسط علامات صدمة قبل أن يتم إخراجه على نقالة.

ولم يخف مدرب مرسيليا، الإيطالي روبرتو دي تزيربي تأثره عقب نهاية اللقاء خلال المؤتمر الصحفي "لقد استعاد وعيه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء اختبارات وفحوص طبية. نحن جميعا قلقون ونتمنى أن لا يكون الأمر خطيرا".

المصدر: الفرنسية

